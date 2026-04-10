ELEZIONI AMMINISTRATIVE BORDIGHERA
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Politica | 10 aprile 2026, 20:45

Obiettivo Bordighera si presenta: "Mettiamo competenze, esperienze e valori al servizio della città" (Foto e video)

Svelati i membri della squadra e i punti cardine del programma elettorale della lista civica indipendente del candidato sindaco Davide Sattanino

Obiettivo Bordighera si presenta: &quot;Mettiamo competenze, esperienze e valori al servizio della città&quot; (Foto e video)

Obiettivo Bordighera si presenta alla città. In serata, nella cornice del San Marco Beach, sul lungomare di Bordighera, il candidato sindaco Davide Sattanino ha svelato ai numerosi presenti i membri della lista civica indipendente e i punti cardine del programma elettorale in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio.

La squadra di Sattanino, presentata dal giornalista e speaker Renzo Balbo, è formata da sedici professionisti, imprenditori, commercianti, docenti, cittadini attivi ed ex amministratori: Alvaro Vignali, Giuseppe De Benedetti (Beppe), Mara Lorenzi, Seila Covezzi, Gianni Calleri, Martina Sferrazza, Greta Pagani, Giovanni Allavena, Gianluca Marchese, Melina Rodà, Maurizio Rovere, Roberta Persici, Loredana Sasso, Andrea Bellina, Stefano Gnutti e Marco Laganà. "Sensibilità diverse, conservatrici e progressiste, unite da un unico obiettivo: un futuro brillante per Bordighera" - dice il candidato sindaco Davide Sattanino - "Portiamo l'esperienza di chi conosce la macchina comunale e la freschezza di chi vuole innovarla. Mettiamo competenze, esperienze e valori al servizio dei cittadini. Con concretezza e qualità per costruire una Bordighera più dinamica, più giusta e più attrattiva". 

Tanti i punti al centro del programma elettorale di Obiettivo Bordighera, tra le priorità: il turismo, i giovani, la città e il sociale"Lavoreremo per creare una comunità solidale per chi la vive e un'oasi senza stagioni per chi la visita. Un luogo che unisce qualità della vita e opportunità, tradizione e innovazione 365 giorni all'anno" - sottolinea Sattanino - "Vogliamo che Bordighera diventi una città capace di generare opportunità e attrarre i giovani, dove bene comune e partecipazione guidino ogni scelta e che tutela la propria bellezza e accoglie con rispetto".

 

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Elisa Colli

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