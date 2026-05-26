Bordighera Domani, Sandra Silvestri la prima per preferenze: “Felice di essere entrata nel cuore delle persone”. Commozione e festa dopo il voto (Video)

Prima l'attesa, poi la gioia sfociata in un pianto commosso al point di Bordighera Domani: grande soddisfazione per Sandra Silvestri, risultata la candidata più votata della lista che ha sostenuto l’elezione di Marzia Baldassarre a nuovo sindaco della città, con 322 preferenze ricevute. Un risultato che premia il lavoro svolto durante la campagna elettorale e il rapporto costruito con i cittadini.

“È una soddisfazione immensa – commenta Silvestri – Ci siamo impegnati tantissimo con la nostra squadra e ci abbiamo creduto fin dal primo momento. Siamo andati in mezzo alla gente per ascoltare i cittadini e inserire le loro idee nel nostro programma”. La neoeletta consigliera non nasconde l’emozione per il risultato personale ottenuto: “È molto emozionante e ammetto che non mi aspettavo un risultato del genere. Sono felice di essere arrivata nel cuore delle persone”.

Il grande consenso raccolto apre inevitabilmente anche il tema di un possibile incarico in giunta. Silvesti, però, mantiene prudenza: “Di questo parleremo più avanti, sono comunque serena. Non nego che mi farebbe piacere, ma ragioneremo sempre nel bene della città, che ha bisogno di un cambiamento. Penso di poterne fare parte perché sono una persona che vuole stare in mezzo alla gente e aiutare, e credo che questo i cittadini lo abbiano capito votandomi”.

Infine, un pensiero speciale e una dedica sentita: “Dedico questa vittoria alla mia famiglia, ai miei figli, alle mie sorelle, ai miei genitori, a tutti i miei amici e a un ragazzo speciale, Mattia Vilardita, che si impegna tantissimo per i bambini negli ospedali. È una persona a cui tengo molto e a cui voglio un mondo di bene”.