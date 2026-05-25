Elezioni amministrative 2026, Axel Vignotto (Avanti Bordighera): "Sono contento del percorso fatto"

"Ovviamente mi dispiace ma comunque è stata un'esperienza fantastica" - dice Axel Vignotto commentando l'esito delle elezioni amministrative a Bordighera.

'Avanti Bordighera', la lista di Vignotto, ha, infatti, ottenuto 298 voti (6,64%) piazzandosi quarta. "Sono contento del percorso fatto. Ho avuto una squadra veramente fenomenale" - sottolinea - "Sono contento di aver potuto coltivare un rapporto collaborativo, 24 ore su 24, con loro. Ho visto persone che si sono messe gratuitamente a disposizione per amore della loro città ed è una cosa bellissima per una persona che vive a Bordighera come me".

"Abbiamo avuto poco tempo perché praticamente abbiamo avuto solo un mese di campagna elettorale" - dichiara - "Ora vedremo di andare avanti in qualche altra maniera, magari con un'associazione".