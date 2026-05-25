Bordighera, ecco il nuovo Consiglio comunale: maggioranza ampia per Baldassarre, opposizione a Sattanino e Iacobucci

Dopo la netta vittoria elettorale di Marzia Baldassarre, Bordighera ha anche il suo nuovo Consiglio comunale. Con lo scrutinio completato in tutte e 10 le sezioni, prende forma l’aula che guiderà la città nei prossimi cinque anni. La nuova sindaca potrà contare su una maggioranza ampia, composta da 11 consiglieri della lista “Bordighera Domani”, che ha ottenuto 2.071 voti di lista e dominato anche sul fronte delle preferenze individuali.

Il consigliere più votato in assoluto della maggioranza è Sandra Silvestri detta “Piantoni”, con 322 preferenze, seguita da Massimiliano Bassi con 294 e Giuseppe Trucchi con 290. Entrano inoltre in Consiglio Margherita Mariella (238), Elisa Vagnetti (240), Alessandro Albanese detto “Totò Maoma” (188), Gianluca Gazzano (185), Massimiliano Di Vito (165), Annastella Merlo detta “Iorio” (160), Fulvio Debenedetti (151) e Pietro Paolo Guglielmi (141).

Sui banchi della minoranza siederà Davide Sattanino, candidato sindaco di “Obiettivo Bordighera”, lista arrivata seconda con 1.220 voti. Con lui entrano anche Marco Laganà, autore di un ottimo risultato personale con 246 preferenze, e Martina Sferrazza con 189 voti.

Avrà rappresentanza anche “Per Bordighera”, la lista dell’altro candidato sindaco Massimiliano Iacobucci, che ha ottenuto 759 voti di lista. Oltre a Iacobucci entra in Consiglio Veronica Albanese detta “Vero”, risultata la più votata della lista con 124 preferenze.

Restano invece fuori dal Consiglio “Avanti Bordighera”, fermatasi a 298 voti, e “Bordighera Viva”, che ha raccolto 141 preferenze. Di seguito tutte le preferenze ufficiali lista per lista.

Bordighera Domani – 2.071 voti

Sandra Silvestri 322

Massimiliano Bassi 294

Giuseppe Trucchi 290

Elisa Vagnetti 240

Margherita Mariella 238

Alessandro Albanese 188

Gianluca Gazzano 185

Massimiliano Di Vito 165

Annastella Merlo 160

Fulvio Debenedetti 151

Pietro Paolo Guglielmi 141

Federico Bertaina 129

Barbara Bonavia 97

Jessica Pullino 75

Walter Scaringella 67

Marco Zagni 53

Obiettivo Bordighera – 1.220 voti

Marco Laganà 246

Martina Sferrazza 189

Loredana Sasso 183

Ivo Alvaro Vignali 179

Mara Lorenzi 114

Melina Rodà 110

Giuseppe De Benedetti 104

Giovanni Calleri 79

Stefano Gnutti 75

Giovanni Allavena 59

Maurizio Rovere 43

Seila Covezzi 41

Roberta Persici 28

Andrea Bellina 26

Gianluca Marchese 24

Greta Pagani 15

Per Bordighera – 759 voti

Veronica Albanese 124

Loris D’Agostino 67

Antonio Laganà 54

Vincenzo Zinghini 45

Bruno Sabatino 48

Learco Ferraioli 35

Gabriella Moscioni 34

Giuliana Rubini 27

Giuseppe Vinci 27

Franca Forieri 26

Stefano Sapino 25

Alina Rossi 24

Sara Grimi 23

Roberto De Guglielmi 19

Diego Bartoli 17

Biagio Vitale 16

Avanti Bordighera – 298 voti

Marco Farotto 81

Tiziana Condoluci 28

Sofia Jimenez Serrano 24

Matteo Biancheri detto “Girotto” 22

Sharon Troiano 11

Fabio Melis 6

Emanuele Leonarduzzi 5

Antony Fuda 5

Giovanna Scarfò 5

Marco Del Sole 4

Barbara Veneziano 3

Vincenzo Palamara 2

Valter Biamonti 2

Alessandro Biancheri detto “Sasha” 1

Elisa Ballestra 1

Roberto Conti 0

Bordighera Viva – 141 voti

Caterina Dimasi 30

Pasquale Saccà 26

Daniele Guerrini 22

Ugo Fogliano 6

Mariagrazia Bugnella 5

Bice Labate 4

Linda Baldacchino 3

Luciana Bologna 3

Francesca Castoldi 2

Giorgio Codarri Maludrottu 2

Monica Ferrari 2

Carlo Ormea 2

Vincenzo Peloso 2

Mariarita Calà 1

Claudia Gabriela Suava 1

Chiara Mazzocchi 7