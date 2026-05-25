Bordighera, ecco il nuovo Consiglio comunale: maggioranza ampia per Baldassarre, opposizione a Sattanino e Iacobucci

Dopo la netta vittoria elettorale di Marzia Baldassarre, Bordighera ha anche il suo nuovo Consiglio comunale. Con lo scrutinio completato in tutte e 10 le sezioni, prende forma l’aula che guiderà la città nei prossimi cinque anni. La nuova sindaca potrà contare su una maggioranza ampia, composta da 11 consiglieri della lista “Bordighera Domani”, che ha ottenuto 2.071 voti di lista e dominato anche sul fronte delle preferenze individuali.
Il consigliere più votato in assoluto della maggioranza è Sandra Silvestri detta “Piantoni”, con 322 preferenze, seguita da Massimiliano Bassi con 294 e Giuseppe Trucchi con 290. Entrano inoltre in Consiglio Margherita Mariella (238), Elisa Vagnetti (240), Alessandro Albanese detto “Totò Maoma” (188), Gianluca Gazzano (185), Massimiliano Di Vito (165), Annastella Merlo detta “Iorio” (160), Fulvio Debenedetti (151) e Pietro Paolo Guglielmi (141).
Sui banchi della minoranza siederà Davide Sattanino, candidato sindaco di “Obiettivo Bordighera”, lista arrivata seconda con 1.220 voti. Con lui entrano anche Marco Laganà, autore di un ottimo risultato personale con 246 preferenze, e Martina Sferrazza con 189 voti.
Avrà rappresentanza anche “Per Bordighera”, la lista dell’altro candidato sindaco Massimiliano Iacobucci, che ha ottenuto 759 voti di lista. Oltre a Iacobucci entra in Consiglio Veronica Albanese detta “Vero”, risultata la più votata della lista con 124 preferenze.
Restano invece fuori dal Consiglio “Avanti Bordighera”, fermatasi a 298 voti, e “Bordighera Viva”, che ha raccolto 141 preferenze. Di seguito tutte le preferenze ufficiali lista per lista.
Bordighera Domani – 2.071 voti
Sandra Silvestri 322
Massimiliano Bassi 294
Giuseppe Trucchi 290
Elisa Vagnetti 240
Margherita Mariella 238
Alessandro Albanese 188
Gianluca Gazzano 185
Massimiliano Di Vito 165
Annastella Merlo 160
Fulvio Debenedetti 151
Pietro Paolo Guglielmi 141
Federico Bertaina 129
Barbara Bonavia 97
Jessica Pullino 75
Walter Scaringella 67
Marco Zagni 53
Obiettivo Bordighera – 1.220 voti
Marco Laganà 246
Martina Sferrazza 189
Loredana Sasso 183
Ivo Alvaro Vignali 179
Mara Lorenzi 114
Melina Rodà 110
Giuseppe De Benedetti 104
Giovanni Calleri 79
Stefano Gnutti 75
Giovanni Allavena 59
Maurizio Rovere 43
Seila Covezzi 41
Roberta Persici 28
Andrea Bellina 26
Gianluca Marchese 24
Greta Pagani 15
Per Bordighera – 759 voti
Veronica Albanese 124
Loris D’Agostino 67
Antonio Laganà 54
Vincenzo Zinghini 45
Bruno Sabatino 48
Learco Ferraioli 35
Gabriella Moscioni 34
Giuliana Rubini 27
Giuseppe Vinci 27
Franca Forieri 26
Stefano Sapino 25
Alina Rossi 24
Sara Grimi 23
Roberto De Guglielmi 19
Diego Bartoli 17
Biagio Vitale 16
Avanti Bordighera – 298 voti
Marco Farotto 81
Tiziana Condoluci 28
Sofia Jimenez Serrano 24
Matteo Biancheri detto “Girotto” 22
Sharon Troiano 11
Fabio Melis 6
Emanuele Leonarduzzi 5
Antony Fuda 5
Giovanna Scarfò 5
Marco Del Sole 4
Barbara Veneziano 3
Vincenzo Palamara 2
Valter Biamonti 2
Alessandro Biancheri detto “Sasha” 1
Elisa Ballestra 1
Roberto Conti 0
Bordighera Viva – 141 voti
Caterina Dimasi 30
Pasquale Saccà 26
Daniele Guerrini 22
Ugo Fogliano 6
Mariagrazia Bugnella 5
Bice Labate 4
Linda Baldacchino 3
Luciana Bologna 3
Francesca Castoldi 2
Giorgio Codarri Maludrottu 2
Monica Ferrari 2
Carlo Ormea 2
Vincenzo Peloso 2
Mariarita Calà 1
Claudia Gabriela Suava 1
Chiara Mazzocchi 7