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Politica | 25 maggio 2026, 20:25

Bordighera festeggia il neo sindaco Marzia Baldassarre (Foto e video)

Festeggiamenti per la vittoria in corso Italia

Bordighera festeggia il neo sindaco Marzia Baldassarre (Foto e video)

Marzia Baldassarre è stata ufficialmente proclamata sindaco di Bordighera. La neo prima cittadina, in serata, si è, infatti, recata nell'ufficio Anagrafe accompagnata dalla sua squadra dove ha incontrato il commissario prefettizio Rosa Abussi.

Il neo sindaco e la sua squadra hanno poi camminato lungo le vie della città, fermandosi presso bar, ristoranti e negozi per salutare e ringraziare i cittadini, felici della vittoria.

I festeggiamenti con parenti, amici e sostenitori sono poi proseguiti al Buga Buga in corso Italia.

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Elisa Colli

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