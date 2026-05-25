Santo Stefano al Mare conferma Marcello Pallini: sfiora l’80% e rilancia su green, servizi e rigenerazione urbana

A Santo Stefano al Mare sarà ancora Marcello Pallini a guidare il Comune. Il sindaco uscente, candidato con la lista “Insieme per domani”, è stato infatti riconfermato con un risultato netto contro lo sfidante Sergio D’Aloisio, candidato della lista “Rinascita”. Un vero e proprio plebiscito quello attribuito dai cittadini sanstevesi a Pallini, che ha sfiorato l’80% delle preferenze, confermando così la fiducia già ottenuta nelle precedenti consultazioni elettorali. Un successo ampio e deciso che gli consentirà di proseguire il percorso amministrativo iniziato cinque anni fa. Marcello Pallini ha ottenuto 851 voti (pari al 77.06% dei voti), contro i 266 (pari al 22,94%) di Sergio D’Aloisio

Alla vigilia del voto, Pallini aveva affrontato la campagna elettorale rivendicando il lavoro svolto durante il mandato appena concluso e indicando le priorità per il futuro del paese. “L’amore per il paese” aveva dichiarato, spiegando le motivazioni della sua ricandidatura. “Ci sono molte cose che sono state fatte, altre che devono essere completate. Santo Stefano è una bomboniera sul mare che è cresciuta molto e io sento il dovere di portare a termine alcuni aspetti”. Nel corso dell’intervista il primo cittadino uscente aveva tracciato un bilancio “assolutamente positivo” degli ultimi cinque anni, sottolineando gli interventi realizzati in diversi settori: inclusione sociale, sicurezza, ecologia e rigenerazione urbana. Tra i progetti evidenziati anche lavori per oltre due milioni e mezzo di euro destinati alla protezione dell’ecosistema e la riqualificazione di spazi pubblici e servizi comunali.

Il voto delle urne ha ora confermato in maniera ampia la fiducia dei cittadini nei confronti di Marcello Pallini e della sua lista, premiando la continuità amministrativa per i prossimi cinque anni.

Queste le dichiarazioni del confermato sindaco: «Sono molto contento, perché questo risultato significa che Santo Stefano ha riconosciuto il lavoro svolto fino a oggi e, dall’altra parte, la capacità mia e della mia squadra di portare avanti ciò che resta ancora da fare. I primi 100 giorni? Ci avviamo verso l’estate, quindi ci sarà sicuramente grande attenzione a tutti i servizi legati alla stagione estiva, ma anche all’impostazione dei progetti che abbiamo inserito nel programma. Vogliamo iniziare a pensare a una politica per la prima casa e, allo stesso tempo, intervenire sulla casa di riposo. Inoltre, intendiamo aiutare il commercio a svilupparsi ulteriormente nel centro storico, che deve diventare sempre di più un piccolo gioiello.»

Il consiglio comunale vedrà, oltre al sindaco Pallini, i consiglieri di maggioranza Piccirilli, Corradi, Ferretti, Garibaldi, Frascarelli, Neri e Damele. In opposizione, oltre a Sergio D’Aloisio, ci saranno Bassan e Vannini. Gli assessori e il vice sindaco saranno decisi nei prossimi giorni.