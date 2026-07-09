Consiglio comunale di Bordighera, rinviata la pratica sugli ex alberghi "Bel Sit" e "La Punta": scontro in aula tra maggioranza e opposizione (Foto e video)

Rinviata la discussione della pratica sul progetto urbanistico relativo agli ex alberghi "Bel Sit" e "La Punta": la decisione è arrivata per permettere una analisi più ampia della pratica. Decisione che però ha scatenato la reazione furiosa di Massimiliano Iacobucci, che ha chiesto di intervenire in merito alla decisione di ritirare la pratica, vedendo però negato l'intervento in quanto il ritiro della pratica non prevede interventi. La questione ha però scatenato la reazione in aula e il confronto acceso tra Iacobucci e il presidente del consiglio comunale in seguito (come visibile nel video).

La seduta si è aperta con l'ingresso in consiglio di Federico Bertaina e Barbara Bonavia, entrati in seguito alle dimissioni di Massimiliano Bassi e Margherita Mariella dal ruolo di consiglieri. In seguito è arrivata la comunicazione del sindaco Marzia Baldassarre relativa alla nomina dei nuovi assessori e all'attribuzione delle deleghe, che hanno visto la nomina di Bassi e Mariella come assessori esterni.

Tra i primi provvedimenti approvati figurano la costituzione delle Commissioni consiliari permanenti, la nomina della Commissione comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari (che ha visto la nomina di Sandra Silvestri e Annastella Merlo) e gli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Sul fronte economico-finanziario, il Consiglio ha inoltre esaminato la proposta di proroga straordinaria delle scadenze di pagamento della TARI 2026 e l'applicazione della definizione agevolata prevista dall'articolo 10-quinquies del decreto legge n. 38 del 27 marzo 2026, per i carichi relativi alle entrate comunali affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Nella parte conclusiva della seduta il Consiglio ha discusso la decisione di instaurare il lutto cittadino per la scomparsa di Beatrice, con mozione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d'Italia: la pratica è stata prorogata al prossimo consiglio, così da poter permettere di realizzare un emendamento tecnico per permetterne l'approvazione all'unanimità nella prossima assise.

"La vicenda della piccola Beatrice - risponde il sindaco - ha colpito profondamente tutta la comunità di Bordighera. Prima ancora di ogni valutazione politica o amministrativa, credo sia doveroso esprimere, a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intero Consiglio, il sentimento di dolore, vicinanza e rispetto nei confronti della famiglia e di tutti coloro che sono stati toccati da questa tragedia. Per questo motivo, l’Amministrazione condivide il senso profondo della richiesta di proclamazione del lutto cittadino. Riteniamo infatti che sia, in questo caso, uno strumento corretto e rispettoso per manifestare ufficialmente il cordoglio della città e per consentire alla comunità di esprimere, in forma composta e istituzionale, la propria partecipazione al dolore.

Diversa è invece la valutazione sugli ulteriori impegni contenuti nella mozione. Riteniamo che alcuni passaggi vadano oltre la finalità propria di un atto di cordoglio e rischino di introdurre valutazioni, iniziative o indirizzi che richiedono approfondimenti separati, sedi competenti e tempi adeguati. In particolare, temi come l’esposizione delle bandiere, l’organizzazione di iniziative pubbliche, il coinvolgimento delle scuole, delle associazioni, del territorio e l’eventuale valutazione di responsabilità o sospensioni di attività non possono essere affrontati in modo automatico all’interno di una mozione collegata a un fatto così doloroso. Non perché tali temi non meritino attenzione, ma proprio perché meritano attenzione seria, equilibrio e rispetto. L’Amministrazione ritiene che, in circostanze come questa, il primo dovere delle istituzioni sia evitare ogni sovrapposizione tra il cordoglio della comunità e valutazioni di altra natura, che competono eventualmente ad altri livelli, ad altri atti e, per alcuni aspetti, anche ad altre autorità. Per questo motivo, la posizione dell’Amministrazione è la seguente: siamo favorevoli alla proclamazione del lutto cittadino, come segno ufficiale di vicinanza, rispetto e partecipazione della comunità di Bordighera; non riteniamo invece di poter accogliere, in questa sede e con questa formulazione, gli ulteriori impegni contenuti nella mozione".

I lavori si sono infine conclusi con l'esame di un'interrogazione presentata dai gruppi Fratelli d'Italia e Obiettivo Bordighera, relativa a un incontro con il personale dipendente dell'ente, e di un'interpellanza del gruppo Obiettivo Bordighera riguardante la regolare esecuzione dei lavori di manutenzione delle caditoie e dei tombini.

"Non è stato dato spazio ai consiglieri di opposizione - ha detto Iacobucci in merito alla prima interrogazione - mentre si sono fatti degli incontri che sembrano di natura privata o propagandistica. L'appello è essere più sensibili alle istituzioni: chiaro che ci sono vicinanze diverse, ma non si può andare ad agire a seconda di simpatie e antipatie".

"In questo incontro, avvenuto il 28 maggio - risponde il sindaco Baldassarre - non sono state prese posizioni di materia politica o lavorativa. Si è parlato negli ultimi tempi di riorganizzazione dell'ente e simili, cosa che non è assolutamente avvenuta, posso assicurare. Non abbiamo agito per modificare il pubblico servizio. Riconosciamo il vostro ruolo come opposizione, a partire dall'incontro proposto nei giorni scorsi a cui però non avete partecipato".

"Però noi non riceviamo comunicazioni da questa amministrazione - interviene sempre dall'opposizione Martina Sferrazza - addirittura non riceviamo gli ordini del giorno se non su richiesta".

"Non sono per nulla soddisfatto della risposta - chiosa Iacobucci - che mi si venga a dire che è una riunione di un ente necessaria mi sembra eccessivo. Se questo atteggiamento, che esclude l'opposizione è quello che sarà, ne riparleremo".