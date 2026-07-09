Vannacci torna in Riviera, ma questa volta con un partito al 6%: da stasera tre giorni per misurare la forza di Futuro Nazionale

Non è soltanto un nuovo ritorno di Roberto Vannacci nel Ponente ligure. La tre giorni che prenderà il via questa sera da Riva Ligure arriva in una fase politica profondamente diversa rispetto alle precedenti visite del generale in provincia di Imperia. Allora c'erano la Lega, le tensioni interne al partito e un progetto politico ancora da costruire. Oggi c'è Futuro Nazionale, una formazione autonoma che prova a strutturarsi sui territori e che, secondo l'ultima rilevazione Swg per il Tg La7, avrebbe raggiunto il 6% delle intenzioni di voto.

Un dato che, al netto della distanza che separa i sondaggi dalle urne, cambia inevitabilmente il significato politico della visita. Per tre giorni Vannacci attraverserà la Liguria alternando la presentazione del suo libro, appuntamenti sportivi, incontri con simpatizzanti e momenti più propriamente politici. Una formula che sembra rispondere a una precisa strategia: consolidare il rapporto diretto con il proprio elettorato e trasformare il consenso personale costruito negli ultimi anni in una presenza organizzata e riconoscibile sul territorio.

Il primo appuntamento è previsto questa sera, giovedì 9 luglio, alle 21.15 in piazza Matteotti a Riva Ligure. Vannacci presenterà "Il coraggio vince" in un incontro organizzato dall'assessore alle Manifestazioni Francesco Benza, esponente di Futuro Nazionale, e moderato dal giornalista Andrea Moggio. Per il generale sarà la seconda presentazione del volume nel Ponente ligure. Il 14 febbraio 2025, nel pieno della settimana del Festival, Vannacci era stato ospite dei Martedì Letterari al Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo. Un appuntamento che apparteneva, tuttavia, a una stagione politica completamente diversa. Da allora i passaggi in Riviera sono diventati sempre più frequenti. Il 22 gennaio scorso Vannacci era tornato a Ventimiglia per l'incontro pubblico "Sicurezza non è uno slogan. È un diritto". Poche settimane più tardi, il 27 febbraio, era nuovamente arrivato a Sanremo proprio nei giorni politicamente più delicati del suo percorso: l'addio alla Lega e la nascita di Futuro Nazionale.

La visita che comincia oggi rappresenta quindi il primo ritorno articolato in provincia dopo la trasformazione del movimento personale del generale in un progetto politico autonomo. Non più soltanto incontri pubblici o presentazioni editoriali, ma una presenza di tre giorni costruita attraverso appuntamenti differenti e accompagnata dalla struttura locale del nuovo partito. L'organizzazione è stata coordinata da Marco Lupi, delegato all'Assemblea nazionale di Futuro Nazionale ed ex presidente del Consiglio comunale di Sanremo, e da Daniele Ventimiglia, consigliere comunale sanremese e coordinatore regionale del partito nella fase costituente. Saranno loro ad accompagnare Vannacci durante l'intera permanenza ligure, dall'arrivo all'aeroporto di Nizza fino alla conclusione della visita.

Il programma proseguirà domani mattina a Sanremo, dove alle 10 Vannacci partirà dall'hub di noleggio biciclette alle spalle della vecchia stazione ferroviaria per una pedalata lungo la pista ciclabile del Ponente. Al termine del percorso è previsto il ritorno ai Bagni La Fontana, dove il generale parteciperà anche a una prova di nuoto lungo la costa. Una scelta che conferma una modalità comunicativa ormai riconoscibile: affiancare alla politica tradizionale momenti informali e iniziative sportive, cercando un rapporto diretto con sostenitori e simpatizzanti. Dopo la biciclettata e la prova di nuoto è prevista una breve conferenza stampa, seguita da un pranzo riservato agli aderenti e ai sostenitori di Futuro Nazionale. Nel tardo pomeriggio il baricentro della visita si sposterà a Imperia. Intorno alle 18.30 Vannacci sarà al Koko Beach per un incontro aperto al pubblico, seguito da una cena con iscritti e simpatizzanti. La tre giorni si concluderà sabato a Genova, dove alle 18 il generale terrà un comizio in piazza Cesarea, davanti al Teatro della Gioventù. Sarà l'appuntamento dal carattere più esplicitamente politico dell'intero programma e rappresenterà la chiusura di una visita che Futuro Nazionale punta a utilizzare anche per rafforzare la propria organizzazione regionale.

Sul fondo rimangono i numeri dei sondaggi. Secondo l'ultima rilevazione Swg, Futuro Nazionale sarebbe arrivato al 6%, guadagnando quattro decimi in una settimana e collocandosi davanti alla Lega, indicata al 5,6%. Una fotografia ancora provvisoria, ma politicamente significativa soprattutto per gli equilibri del centrodestra. La crescita del partito di Vannacci apre infatti un interrogativo che accompagnerà inevitabilmente i prossimi mesi: comprendere quanto del consenso attribuito al generale sia legato alla sua figura personale e quanto possa trasformarsi in un elettorato stabile, in una classe dirigente e in una struttura territoriale capace di affrontare le elezioni.

È probabilmente questo il terreno sul quale va letta anche la tre giorni ligure. Il Ponente, dove Vannacci è tornato più volte nell'ultimo anno e mezzo e dove può contare su amministratori e riferimenti politici locali, diventa uno dei luoghi nei quali provare a misurare concretamente il passaggio dalla popolarità personale alla costruzione di un partito. Questa sera si comincia da Riva Ligure con un libro già presentato a Sanremo diciassette mesi fa. Nel frattempo, però, è cambiato quasi tutto ciò che circonda il suo autore. Vannacci non è più l'eurodeputato della Lega alle prese con un rapporto sempre più difficile con il proprio partito, ma il leader di una nuova formazione politica che i sondaggi accreditano di un consenso crescente.