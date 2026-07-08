Ventimiglia, via libera al collegamento pedonale tra stazione e Casa di Comunità: pronto il progetto esecutivo

La Giunta comunale di Ventimiglia ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo collegamento pedonale tra la stazione ferroviaria e la Casa di Comunità di San Secondo. L'opera consentirà di creare un percorso sicuro e diretto tra due punti strategici della città, migliorando l'accesso ai nuovi servizi sanitari. Il progetto prevede un passaggio che partirà dal primo binario della stazione ferroviaria e accompagnerà pedoni e utenti fino alla struttura sanitaria attraverso un tracciato dedicato. Un intervento che nasce dalla collaborazione con RFI e che punta a rendere più semplice gli spostamenti sia per i residenti sia per chi raggiunge Ventimiglia in treno.

Il progetto è stato fortemente sostenuto dal sindaco On. Flavio Di Muro, che ha sottolineato l'importanza dell'intervento per la città. "In stretto rapporto con RFI, che ha garantito l'autorizzazione a realizzare l'intervento sul proprio sedime ferroviario, realizziamo un'opera strategica per la città – ha dichiarato il primo cittadino –. Questo nuovo collegamento permetterà ai residenti di Ventimiglia, ma anche a quelli dell'intero comprensorio e a chi arriva in città in treno, di raggiungere in pochi passi i servizi sanitari della nuova Casa di Comunità".

Il nuovo percorso avrà anche una funzione di collegamento urbano, offrendo un accesso alternativo alla stazione per gli abitanti della zona. "Allo stesso tempo, l'intervento offrirà un accesso più rapido alla stazione per i residenti di via San Secondo bassa e di viale Brigate Partigiane, grazie a un percorso che costeggia il primo binario, evitando di dover attraversare il centro cittadino", ha aggiunto il sindaco Di Muro. Un'opera quindi pensata non solo per gli utenti della sanità, ma anche per migliorare la mobilità quotidiana in un'area interessata da importanti trasformazioni.

Parallelamente all'approvazione del progetto esecutivo, sono iniziati anche i lavori di asfaltatura del parcheggio Eiffel, destinato a diventare un ulteriore punto di supporto per la nuova struttura sanitaria. È stato inoltre completato il marciapiede di collegamento tra via San Secondo e il parcheggio, un'opera che consentirà di garantire un accesso più agevole e sicuro. Gli interventi rientrano nel quadro delle opere complementari alla Casa di Comunità e mirano a organizzare al meglio la viabilità della zona.

"Si tratta di un intervento complesso – ha spiegato il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Marco Agosta – perché rappresenta un vero e proprio incastro tra due cantieri. Stiamo lavorando costantemente insieme ad ASL per rendere il parcheggio fruibile in sicurezza nel più breve tempo possibile e gratuito". L'obiettivo dell'amministrazione è mettere a disposizione nuovi posti auto non soltanto per gli utenti della Casa di Comunità, ma anche per chi utilizza il treno.

Il nuovo collegamento pedonale con la stazione permetterà infatti di ampliare la funzione del parcheggio Eiffel, offrendo una soluzione aggiuntiva anche ai pendolari e a coloro che raggiungono il centro cittadino con il trasporto ferroviario. "L'obiettivo – ha concluso Agosta – è contribuire inoltre a mitigare i disagi causati dalla temporanea chiusura del parcheggio di San Secondo". Un intervento che, nelle intenzioni del Comune, punta quindi a migliorare i servizi e la vivibilità dell'intera area di San Secondo.