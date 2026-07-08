Sicurezza, la Lega: "In Liguria arrivano 70 nuovi poliziotti, dal Pd solo polemiche. La sinistra ha fatto i tagli, noi le assunzioni"

L'arrivo di 70 nuovi agenti della Polizia di Stato in Liguria riaccende il confronto politico sul tema della sicurezza. A intervenire sono i consiglieri regionali della Lega Sara Foscolo e Armando Biasi, che rivendicano il risultato ottenuto dal Governo e replicano alle critiche avanzate dal Partito Democratico, definendo "sterili polemiche" le contestazioni sull'invio dei nuovi operatori. Secondo gli esponenti del Carroccio, il potenziamento degli organici rappresenta una risposta concreta alle richieste dei cittadini, soprattutto nelle aree che negli ultimi mesi hanno registrato maggiori criticità, come Genova e Savona.

"Il Governo, grazie anche all'impegno del nostro sottosegretario Nicola Molteni, invia altri 70 nuovi poliziotti in Liguria per contrastare l'immigrazione irregolare e l'insicurezza dilagante negli ultimi mesi, in particolare a Genova e Savona, ma il Pd si lamenta innescando sterili polemiche. Siamo alla follia. Soprattutto in un momento in cui i cittadini chiedono, a gran voce, più sicurezza e legalità", dichiarano Foscolo e Biasi. I due consiglieri sottolineano come l'arrivo di personale più giovane contribuirà a rafforzare gli organici e ad aumentare il controllo del territorio, parlando di "fatti, non slogan".

Nel comunicato la Lega attacca anche il centrosinistra sul tema della sicurezza, sostenendo che "la sinistra non vuole più sicurezza e non riconosce un problema reale sul nostro territorio". Gli esponenti del partito evidenziano inoltre come, a loro giudizio, i precedenti governi abbiano ridotto risorse e personale destinati alle Forze dell'ordine, mentre l'attuale esecutivo avrebbe invertito la rotta attraverso un piano di assunzioni periodiche. "La realtà è che la sinistra ha fatto i tagli, noi le assunzioni", ribadiscono.

Foscolo e Biasi concludono assicurando che la Lega continuerà a sostenere il rafforzamento della presenza delle Forze dell'ordine sul territorio ligure, rivendicando gli investimenti messi in campo dal Governo. "Noi stiamo dalla parte delle persone perbene, delle famiglie, dei commercianti e di tutti coloro che chiedono più sicurezza e legalità. Difendere chi rispetta le regole viene prima di ogni polemica ideologica", affermano, rivolgendo infine un ringraziamento al sottosegretario Nicola Molteni e all'assessore regionale Paolo Ripamonti per il lavoro svolto sul fronte della sicurezza.