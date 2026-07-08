Il Ponente diventa terreno di confronto tra Pd e Vannacci, con incontri aperti ai cittadini in questi primi giorni di luglio

Il ponente ligure si trasforma in palcoscenico politico: alla Festa dell'unità organizzata dal partito democratico a Bussana, per una quattro giorni dedicata a "offrire momenti di convivialità, serenità e riflessione su temi di attualità in questo momento di incertezza internazionale e difficoltà delle persone", si affiancherà la serie di incontri che Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, terrà prima a Riva Ligure, dove presenterà il suo libro "Il coraggio vince", e poi a Sanremo per una pedalata lungo la provincia.

Uno scontro a distanza che rispecchia anche il confronto politico del territorio nazionale: da un lato l'emergente partito fondato dal Generale dopo la sua separazione dalla Lega, che ha avuto fin da subito un forte seguito nella provincia di Imperia con numerose adesioni specie da parte dei politici locali; dall'altro le opposizioni del centrosinistra che intendono continuare a ribadire i propri valori, portando avanti anche battaglie importanti nel territorio, prima tra tutte quella sulla riforma sanitaria regionale.

In entrambi i casi si tratterà comunque di una serie di iniziative organizzate per fare politica tramite un contatto diretto con i cittadini: da un lato la convivialità ricercata dal Pd con la Festa dell'unità, un momento di ritrovo anche culinario affiancato da spazi di riflessione su tematiche di attualità sociali, dall'altro uno spazio di incontro attivo con attività sportiva (oltre ovviamente alla presentazione del libro).

Una sorta di piccola guerra a distanza, in cui il consigliere regionale Andrea Orlando, a domanda in merito nell'incontro a Bussana, si limita da affermare che "il Pd qui è sempre presente e lo è sempre stato, indipendentemente dalla presenza o meno di altri. Non ha bisogno di venire, perché è già presente". Si vedrà se invece da parte di Vannacci la risposta sarà diversa la risposta.