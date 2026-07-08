Scuola a Imperia, il Comune affida a S.E.R.I.S. i servizi scolastici accessori, doposcuola esteso fino alle 17

Il Comune di Imperia si prepara a re-internalizzare i servizi scolastici accessori attraverso l'affidamento diretto in house providing alla società partecipata S.E.R.I.S. S.r.l. La proposta, che ha ottenuto il nulla osta della Giunta, sarà ora sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale.

L'affidamento avrà una durata di tre anni, dal 1° settembre 2026 al 31 agosto 2029.

Tra le principali novità previste dal provvedimento figura l'estensione dell'orario del doposcuola fino alle ore 17:00, una misura pensata per rispondere alle esigenze delle famiglie e favorire la conciliazione tra i tempi di lavoro e quelli della vita familiare.

L'Amministrazione Comunale evidenzia inoltre che la re-internalizzazione consentirà di garantire la massima tutela dei lavoratori e una gestione più efficiente delle procedure di iscrizione. L'obiettivo è uniformare e semplificare i sistemi di iscrizione e pagamento dei servizi scolastici accessori, rendendoli analoghi a quelli già adottati per la mensa scolastica.

«Con questa proposta portiamo in Consiglio Comunale una scelta strategica, in linea con gli obiettivi dell'Amministrazione Scajola, che mette al centro le famiglie e la qualità dei servizi dedicati ai nostri ragazzi. Questa operazione, progettata di concerto con Paolo Petrucci e gli uffici della Seris, ci permetterà di uniformare e semplificare le procedure di iscrizione e pagamento, rendendole simili a quelle della mensa, offrendo così ai cittadini un sistema più chiaro, efficiente e integrato. L'obiettivo del Sindaco volto ad aumentare i servizi alle famiglie è stato perseguito e in tre anni abbiamo portato l'orario del doposcuola dalle 16:00 alle 16:30 ed ora fino alle 17:00», dichiara l'assessore alla Comunità Solidale Laura Gandolfo.