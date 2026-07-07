Sicurezza in provincia di Imperia, Ioculano (PD) attacca la Giunta regionale: “Solo una lettera al Ministero, servono azioni”

Torna al centro del dibattito politico regionale il tema della sicurezza e della carenza di organico nelle forze di polizia della provincia di Imperia. Il consigliere regionale del Partito Democratico Enrico Ioculano ha presentato un’interrogazione alla Giunta ligure per conoscere quali iniziative concrete siano state adottate dopo l’approvazione, lo scorso 27 gennaio, dell’Ordine del Giorno votato all’unanimità dal Consiglio regionale per chiedere un rafforzamento degli organici della Polizia di Stato in Liguria.

Al centro dell’atto ispettivo vi è la situazione della provincia di Imperia, che interessa la Questura e i Commissariati di Sanremo e Ventimiglia, alle prese con una cronica carenza di personale. Una condizione che, secondo Ioculano, risulta ulteriormente aggravata dalla riduzione dei rinforzi estivi e dalla complessità delle attività legate alla gestione del territorio di confine e dei flussi migratori. La questione è stata sollevata più volte anche dal SIAP (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia), che ha evidenziato come gli organici attuali non siano più sufficienti a garantire una risposta adeguata alle esigenze del territorio, soprattutto durante la stagione turistica.

Particolarmente critico il giudizio del consigliere dem sulla risposta ricevuta dalla Giunta regionale. «Di fronte a un ordine del giorno approvato all’unanimità dal Consiglio regionale, l’unica iniziativa rivendicata è l’invio di una nota al Ministero dell’Interno per segnalare il documento. È davvero tutto qui?», afferma Ioculano. Secondo l’esponente del Pd, il tema della sicurezza richiederebbe un’azione politica più incisiva nei confronti del Governo. «La destra continua a fare della sicurezza uno dei propri principali slogan politici, ma quando si tratta di difendere davvero il nostro territorio e pretendere più uomini, più mezzi e un rafforzamento stabile dei presìdi di polizia, abbassa la voce e si limita a una comunicazione formale», sostiene.

Nel mirino anche la gestione delle criticità legate al territorio di frontiera. «La provincia di Imperia vive criticità note da anni: organici insufficienti, rinforzi estivi ormai ridotti al minimo e una pressione crescente sugli uffici di Ventimiglia. Serviva un’iniziativa politica forte nei confronti del Governo, non una semplice lettera», aggiunge. Ioculano richiama inoltre il caso di Ventimiglia, dove, a suo dire, negli anni si è insistito molto sul tema della sicurezza senza però ottenere risposte adeguate sul fronte delle risorse. «Se davvero la sicurezza è una priorità, la Regione deve pretendere dal Governo risorse aggiuntive e un piano strutturale di rafforzamento degli organici», conclude.

Il consigliere ha infine annunciato che continuerà a monitorare la situazione e a sollecitare la Giunta regionale affinché vengano adottate misure concrete per rafforzare la presenza dello Stato sul territorio, a partire dalla provincia di Imperia.