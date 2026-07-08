Saint Charles di Bordighera, Enrico Ioculano (Pd): "La Regione chiarisca quale futuro immagina per l'ospedale"

Il futuro dell'ospedale Saint Charles di Bordighera torna al centro del dibattito politico regionale. Al termine della discussione dell'interrogazione presentata sul presidio sanitario, il consigliere regionale del Partito Democratico e vicepresidente della Commissione Salute Enrico Ioculano punta il dito contro i continui rinvii della Regione sulla questione economica sollevata dal gestore GVM.

"Dalla risposta dell'assessore emerge un dato preciso: dopo mesi di confronti con il gestore del Saint Charles, la Regione non ha ancora chiarito se intenda o meno accogliere la richiesta di maggiori risorse economiche avanzata da GVM. La decisione viene nuovamente rinviata, questa volta a ulteriori valutazioni dei legali di ASL 1", ha dichiarato Ioculano. Secondo il consigliere dem, il nodo principale resta ancora senza una risposta definitiva. "Se, come è stato sostenuto finora, il contratto non consente di riconoscere ulteriori risorse, vorrei capire cosa sia cambiato", ha spiegato Ioculano, ricordando come sullo stesso accordo si siano già espressi in passato l'azienda sanitaria e gli uffici competenti.

"Se oggi esistono elementi nuovi, la Giunta li renda noti. Diversamente, si sta semplicemente rinviando una decisione che prima o poi dovrà essere assunta", ha aggiunto il vicepresidente della Commissione Salute. Per Ioculano, infatti, la Regione dovrebbe assumere una posizione chiara e spiegare quale strada intenda percorrere per il presidio di Bordighera. "Se ritiene che non vi siano le condizioni per accogliere le richieste del gestore, lo dica con trasparenza e spieghi come intenda affrontare le conseguenze di quella scelta. Se invece ritiene di poter individuare una soluzione diversa, spieghi su quali basi giuridiche e contrattuali intenda farlo", ha sottolineato il consigliere regionale.

Nel mirino di Ioculano c'è anche il modello gestionale adottato per il Saint Charles, sul quale il rappresentante del Pd ribadisce le proprie perplessità espresse negli anni. "Da anni sostengo che quel modello presentasse evidenti criticità sotto il profilo della sostenibilità economico-finanziaria. Oggi quelle criticità sono emerse in tutta la loro evidenza", ha affermato. Per il consigliere regionale è quindi necessario aprire una nuova fase di confronto che coinvolga anche il territorio. "È arrivato il momento di aprire un confronto serio, insieme al territorio, su quale futuro si voglia costruire per il Saint Charles", ha detto Ioculano, indicando la necessità di una prospettiva stabile per il presidio sanitario bordigotto.

"Serve un modello sostenibile, capace di garantire equilibrio economico, continuità dei servizi, qualità dell'assistenza e certezze per chi vi lavora", ha concluso il consigliere del Partito Democratico. "Rimandare ancora non è una soluzione. La Regione deve indicare quale prospettiva intende dare al presidio sanitario".