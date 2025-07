Mafia, migrazione, legalità e accoglienza: 'Libero cinema in libera terra' 2025 prende il via da Ventimiglia (Foto e video)

Mafia, migrazione, legalità e accoglienza sono stati i temi affrontati, ieri sera, al Forte dell’Annunziata a Ventimiglia. La carovana di Cinemovel ha fatto tappa, per la prima volta, nella città di confine da dove ha preso il via la 20esima edizione di Libero cinema in libera terra.

Una serata di arte e cinema itinerante organizzata col patrocinio del Comune in collaborazione con l’Assessorato all’Istruzione e ai Servizi Sociali, il presidio di Libera Hyso Telharaj, Caritas Intemelia e Spes-Auser. "Siamo orgogliosi di poter ospitare il teatro itinerante a caratura nazionale. Il comune di Ventimiglia è stato, infatti, scelto. Noi già parliamo di legalità nelle scuole, non solo nel giorno della commemorazione. La nostra intenzione è quella di fare un percorso didattico e di crescita perché l'istruzione prevede la continuità e la costanza di un percorso" - dice l'assessore Milena Raco - "Saluto tutti, le autorità civili e militari, le associazioni e i cittadini presenti. Ringrazio, inoltre, il consigliere regionale Enrico Ioculano, l'ex senatrice Donatella Albano, i consiglieri comunali Gabriele Amarella, Franco Ventrella e Alessandro Leuzzi per la presenza, Libera, Caritas, Spes gli organizzatori e la troupe per avermi coinvolto in questa iniziativa".

"Una serata sulla legalità e sull'accoglienza" - commenta il consigliere provinciale e consigliere comunale Gabriele Amarella - "La legalità deve essere fondata su principi di regole da rispettare, contribuisce a creare una società equa e sempre più giusta. Serate come questa sono fondamentali per sensibilizzare ed educare i cittadini alla legalità e formare persone sempre più responsabili, rispettose e libere".

E' andato in scena lo spettacolo Mafia liquida, un cinema disegnato dal vivo da Vito Baroncini alla lavagna luminosa. "Si racconta la mafia e, per la prima volta, anche le nuove mafie e si potrà vedere il documentario girato e proiettato in Africa. Il documentario ci dice che cosa pensano le persone in Africa delle migrazioni" - afferma Maura Orengo, referente provinciale di Libera -"Quest’anno, insieme a Spes e Caritas Intemelia, continuiamo la collaborazione col Comune per promuovere i due valori che da sempre propugniamo: legalità e accoglienza. Solo la strada dell’ascolto, della comunità e della pace possono aiutarci a vivere in serenità e sicurezza. Dobbiamo riuscire sempre a parlare tra di noi per trovare soluzioni".

"Riprendiamo le attività del presidio di Ventimiglia che nasce dalla condivisione con molte associazioni della nostra cittadina" - dichiara Marina Marin, referente del presidio Hyso Telharaj - "Il valore della legalità non deve mai essere disgiunta dalla giustizia sociale e dalla trasparenza nella vita pubblica".

Si è, poi, tenuta la proiezione del film 'Allacciate le cinture il Viaggio di Io Capitano in Senegal’ di Tommaso Merighi con Seydou Sarr, Moustapha Fall, Mamadou Kouassi e Amath Diallo. "Si è potuto vedere il viaggio di Cinemovel in Senegal, dove allestisce schermi itineranti per proiettare Io Capitano di Matteo Garrone. Alla fine della proiezione i protagonisti della pellicola incontrano il pubblico, soprattutto i giovani, per sensibilizzarli e farli riflettere su tematiche importanti" - afferma Elisabetta Antonioni, fondatrice di Cinemovel - "Questa idea è venuta una sera, la vigilia di Natale, nel 1997".