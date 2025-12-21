Vallecrosia, festa di Natale da tutto esaurito al Don Bosco: giochi, sorrisi e un Babbo Natale… in moto

Il cortile dell'Oratorio Don Bosco di Vallecrosia si è trasformato ieri in un vero e proprio villaggio del divertimento e della festa.



"Un pomeriggio indimenticabile - si spiega nel comunicato - che ha visto la partecipazione entusiasta di tantissime famiglie, unite dal desiderio di stare insieme e sostenere le attività educative che l'oratorio offre quotidianamente ai ragazzi del territorio. ​L'energia è stata la protagonista indiscussa della giornata grazie ai gonfiabili di Kenzo, che hanno regalato ore di salti e risate ai più piccoli in totale sicurezza. Per i più competitivi, l'area dedicata alle sfide di Beyblade organizzata dai Xtreme Hornets ha visto scontrarsi trottole in battaglie epiche, attirando l'attenzione di un pubblico appassionato e partecipe. ​Non è stata solo una festa per gli occhi, ma anche per il palato. Un ringraziamento speciale va alle instancabili volontarie dell'oratorio, che hanno preparato con amore deliziose frittelle di mele e crêpe.

​Il ricavato della vendita di queste prelibatezze ha un valore profondo: servirà infatti a finanziare i laboratori per i giovani che il Don Bosco propone ogni giorno, garantendo spazi di crescita, creatività e aggregazione gratuita per i ragazzi della nostra comunità. ​Il momento più atteso ha lasciato tutti a bocca aperta. Quest'anno Babbo Natale ha deciso di abbandonare la classica slitta per un mezzo decisamente più moderno: è arrivato infatti in sella alla sua moto, accolto da un boato di stupore e gioia. ​Con il suo sacco pieno e il sorriso sotto la barba bianca, ha distribuito giocattoli di ogni genere a tutti i bambini presenti, rendendo il Natale a Vallecrosia ancora più speciale".

​"Vedere il cortile pieno e i sorrisi dei ragazzi è la conferma di quanto l'oratorio sia un polmone vitale per Vallecrosia. Grazie a chi ha reso possibile tutto questo. Un successo che conferma come la sinergia tra volontari, realtà locali e spirito di comunità possa creare momenti di pura magia".