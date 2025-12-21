Sanremo: grande successo di partecipazione ieri a Villa Ormond per la quarta edizione di 'Cometa - La festa del dono'

Si è svolta ieri pomeriggio, nella cornice del parco di Villa Ormond a Sanremo, la quarta edizione di “Cometa – La Festa del Dono”, iniziativa promossa e organizzata dal Centro Aiuto alla Vita e dall’associazione Talea, in collaborazione con il Comune di Sanremo.

L’evento, ormai diventato una tradizione per la città, ha celebrato la solidarietà, la creatività e il vero spirito del Natale, coinvolgendo bambini, famiglie e cittadini in un pomeriggio all’insegna della condivisione. Nonostante il tempo incerto, numerosi partecipanti hanno preso parte ai laboratori creativi, realizzando piccoli doni fatti a mano tra colori, perline e brillantini. Non sono mancati momenti di gioco e divertimento, resi ancora più speciali dalla presenza del Grinch, che ha portato sorrisi e allegria soprattutto ai più piccoli. A chiudere la giornata lo spettacolo “Luci”, a cura di Massimo Ivaldo, un momento suggestivo e riflessivo che ha emozionato il pubblico.

Gli organizzatori hanno voluto ringraziare il vicesindaco Fulvio Fellegara per la collaborazione e la partecipazione all’iniziativa, oltre al Sanremo Tennis Team, che ha sponsorizzato lo spettacolo conclusivo contribuendo a rendere ancora più significativa la manifestazione. Anche quest’anno “Cometa – La Festa del Dono” si conferma un importante momento di incontro per la comunità sanremese, capace di unire generazioni diverse e diffondere i valori del dono, della solidarietà e del Natale autentico.