Sanremo: “Note in Libertà”, giovani pianisti in concerto a Palazzo Roverizio per un pomeriggio di musica e condivisione

Oggi pomeriggio alle 16.30, il salone di Palazzo Roverizio farà da cornice a “Note in Libertà”, concerto di musica classica promosso dallo Studio Sanremo Musica 2000, diretto dalla prof.ssa Erica Martini.

L’iniziativa si inserisce nel panorama delle proposte culturali del territorio con l’obiettivo di unire intrattenimento e valorizzazione artistica, rafforzando al tempo stesso lo spirito di comunità e di condivisione. Protagonisti dell’evento saranno giovani pianisti che, grazie a passione, impegno e sensibilità musicale, guideranno il pubblico in un percorso sonoro capace di emozionare e coinvolgere.

Attraverso le melodie del repertorio classico, il concerto offrirà un momento di ascolto intenso e partecipato, pensato non solo per gli appassionati ma anche per chi desidera avvicinarsi alla musica in un contesto accogliente e stimolante.

L’ingresso è libero. “Note in Libertà” si propone dunque come un appuntamento da non perdere: un’occasione di cultura, incontro e crescita, senza rinunciare al piacere della musica e del divertimento.