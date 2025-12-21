Ventimiglia, teatro gremito per “Armonie di Natale”: l’Orchestra Filarmonica Giovanile incanta il pubblico

Grande successo per il concerto “Armonie di Natale”, che ha visto il Teatro di Ventimiglia gremito di persone. Protagonista della serata l’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia, diretta dal Maestro Franco Cocco, che ha conquistato il pubblico con un programma ricco ed emozionante.

Il concerto ha proposto un viaggio musicale attraverso generi diversi, dai grandi classici natalizi alle colonne sonore (harry potter), passando per atmosfere moderne e coinvolgenti, dimostrando ancora una volta la versatilità e la qualità dell’orchestra.

Ad arricchire lo spettacolo la partecipazione di numerosi artisti e realtà del territorio. Applausi particolarmente calorosi per le coreografie della White Rabbit Art Studio, diretta da Micol Checchi, che ha portato sul palco eleganza ed energia, contribuendo in modo significativo alla riuscita della serata.

Presente anche l’Amministrazione Comunale, rappresentata dal Vicesindaco Marco Agosta e dal consigliere comunale Matteo Ambesi, a testimonianza dell’attenzione e del sostegno verso le iniziative culturali e musicali della città.

Una serata di grande partecipazione e intensità emotiva, che conferma il ruolo centrale dell’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia nel panorama culturale locale e lascia il pubblico con il ricordo di un Natale vissuto all’insegna della musica e della condivisione.