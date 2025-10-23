Area Sanremo 2025, ci siamo! Il bando sarà pubblicato all'inizio della prossima settimana, l'accademia a novembre

Sarà pubblicato nei primi giorni della prossima settimana il bando per ‘Area Sanremo 2025’, l’accademia-concorso organizzata dalla Fondazione Sinfonica per conto del comune che, quest’anno a causa delle note vicende legate all’accordo Rai-Comune per il Festival, è decisamente andato ‘lungo’ nella sua organizzazione. L’Accademia-concorso Area Sanremo è storicamente un punto di riferimento per i giovani artisti che aspirano ad emergere nel panorama musicale nazionale. Dal 2015 la gestione è affidata alla Fondazione Sinfonica che cura il percorso: bando, regolamento, audizioni, masterclass, talk, workshop e momenti formativi con professionisti del settore.

Quest’anno, tuttavia, l’incertezza derivante dal rinvio nella formalizzazione dell’accordo Rai-Comune ha generato un “ritardo strutturale” nel lancio dell’edizione. Tra le novità annunciate, la più importante è quella che consentirà ai due vincitori di andare direttamente sul palco dell’Ariston nella sezione 'Nuove proposte'. Nell’edizione 2024 si erano iscritti 336 giovani artisti (tra solisti, duo e band) da tutta Italia. Le audizioni erano concentrate in una settimana di “Area Sanremo Music Week”, con momenti formativi e workshop oltre all’audizione vera e propria. In quell’occasione la Commissione Rai aveva selezionato 10 vincitori, da cui poi erano stati scelti 2 finalisti per la fase di Sanremo Giovani mentre quest'anno i due andranno direttamente al Festival.

L’organizzazione è ora alla stretta finale: la Fondazione afferma di essere pronta, ma i tempi sono compressi. Per gli aspiranti partecipanti, è consigliabile monitorare il sito ufficiale dell’Accademia e il canale della Fondazione Sinfonica, preparare materiale (demo, biografia, foto) e restare aggiornati sui requisiti e scadenze. L'accademia-concorso matuziana si svolgerà a novembre.

