30 dicembre 2025

Successo per i concerti natalizi del coro Nova Tempora a Sanremo e Bussana

Standing ovation e grande partecipazione per gli appuntamenti organizzati dall’Assessorato comunale nelle due chiese cittadine

Nella suggestiva cornice della Basilica del Sacro Cuore di Bussana il coro Nova Tempora ha nuovamente conquistato il pubblico con un concerto che ha saputo unire atmosfera natalizia, qualità musicale e intensa partecipazione emotiva. 

L’esibizione, inserita nel calendario delle manifestazioni natalizie del Comune di Sanremo e organizzata dall’Assessorato competente, ha replicato il successo già registrato il 21 dicembre nella chiesa dei Frati Cappuccini di Sanremo.

In entrambe le occasioni, il coro ha ricevuto numerosissimi applausi e ben due standing ovation, segno di un apprezzamento sincero e caloroso da parte dei presenti. Le voci del Nova Tempora, guidate da un repertorio curato e coinvolgente, hanno saputo creare un’atmosfera di grande suggestione, perfettamente in linea con lo spirito delle festività.

La scelta delle location, entrambe ricche di storia e fascino, ha contribuito a valorizzare ulteriormente l’esperienza musicale, trasformando i concerti in momenti di condivisione e partecipazione per tutta la comunità.

Redazione

