Magia d’inverno al Castello di Casotto: si replica il 4 gennaio

Sulla scia dell’entusiasmo registrato nel primo appuntamento, torna domenica 4 gennaio l’esperienza: “Magia d’inverno al Castello di Casotto” firmata da Kalatà. Un format che fonde l'escursionismo invernale tra i boschi innevati, con il fascino storico di una delle più suggestive Residenze Reali piemontesi, situata a 1.090 metri di quota nel cuore della Valcasotto.

L’iniziativa, parte del progetto “La Meraviglia è Aperta”, permette di vivere il Castello di Casotto in un’atmosfera intima e raccolta, lontano dai circuiti più affollati, con scorci suggestivi sui boschi secolari e sul paesaggio circostante, oggi abbondantemente innevato.

Chi desidera può arricchire la giornata con la merenda sinoira presso la Locanda del Mulino, un momento conviviale in una struttura calda e accogliente. Il menù comprende polenta di mais “ottofile” macinata nel borgo, con fonduta di formaggi Occelli o salsiccia di Moncalieri, dolce finale e bevande. La prenotazione della merenda deve essere effettuata via e-mail entro il venerdì precedente l’escursione.

Programma della giornata:

Ore 10.00 – Ritrovo alla Locanda del Mulino e partenza del tour con accompagnatore naturalistico

Ore 12.00 – Visita guidata al Castello di Casotto

Ore 13.30 – Rientro

Ore 14.30 – Merenda sinoira (facoltativa, su prenotazione)

Costi:

Escursione guidata con visita al castello: 32 euro a partecipante

Escursione con visita e merenda sinoira: 50 euro a partecipante

Noleggio ciaspole e bastoncini: 6 euro (prenotazione obbligatoria)

Per vivere il Castello in diverse sfumature dell’inverno saranno disponibili altre date: 18 gennaio, 1 e 15 febbraio, 1 e 15 marzo (previa raggiungimento del numero minimo di adesioni).

Per maggiori informazioni e prenotazioni: www.kalata.it/revelia/la-magia-dellinverno-al-castello-di-casotto/

Un’occasione unica per unire natura, storia e tradizione gastronomica in una giornata magica tra boschi innevati e sale reali, ideale per famiglie, appassionati di escursionismo e amanti delle esperienze suggestive.