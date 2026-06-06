Il Club Alpino di Bordighera presenta la spedizione al Monte Ararat

Venerdì 12 giugno, alle 21, presso la sede della sezione di Bordighera del CAI-Club Alpino Italiano, in piazza Europa 40, sarà presentata la spedizione al Monte Ararat, che il CAI fece in occasione del 150° anniversario dell'ente (1863).

La serata, a ingresso libero e aperta a soci e non soci, sarà condotta da Antonio Santeusanio, che fece parte dello staff della spedizione, organizzata dalla Commissione Centrale Alpinismo Giovanile con un gruppo di ragazzi di 15/17 anni.

"Il Monte Ararat, che si trova in Turchia, è alto 5137 metri" - dicono gli organizzatori - "E' famoso anche per essere il luogo in cui, secondo il libro della Genesi della Bibbia, si arenò l'Arca di Noè dopo il diluvio universale".