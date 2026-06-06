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Eventi | 06 giugno 2026, 09:29

Il Club Alpino di Bordighera presenta la spedizione al Monte Ararat

La serata sarà condotta da Antonio Santeusanio

Il Club Alpino di Bordighera presenta la spedizione al Monte Ararat

Venerdì 12 giugno, alle 21, presso la sede della sezione di Bordighera del CAI-Club Alpino Italiano, in piazza Europa 40, sarà presentata la spedizione al Monte Ararat, che il CAI fece in occasione del 150° anniversario dell'ente (1863).

La serata, a ingresso libero e aperta a soci e non soci, sarà condotta da Antonio Santeusanio, che fece parte dello staff della spedizione, organizzata dalla Commissione Centrale Alpinismo Giovanile con un gruppo di ragazzi di 15/17 anni.

"Il Monte Ararat, che si trova in Turchia, è alto 5137 metri" - dicono gli organizzatori - "E' famoso anche per essere il luogo in cui, secondo il libro della Genesi della Bibbia, si arenò l'Arca di Noè dopo il diluvio universale".

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