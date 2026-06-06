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Eventi | 06 giugno 2026, 14:20

Da San Biagio della Cima parte l'itinerario a piedi sui luoghi di Francesco Biamonti (Foto)

Tre ore e mezza di camminata durante la quale verranno letti brani tratti dai libri di Biamonti

Da San Biagio della Cima parte l'itinerario a piedi sui luoghi di Francesco Biamonti (Foto)

Da San Biagio della Cima parte l'itinerario a piedi sui luoghi di Francesco Biamonti. L'appuntamento sarà, domani mattina, alle 9,15 davanti al Comune.

"Il percorso, contrassegnato da pannelli con le citazioni tratte dai libri di Biamonti, attraverserà il centro storico per poi risalire, attraverso un sentiero spesso panoramico fra le campagne di San Biagio, fino al crinale che separa la Val Verbone dalla Val Nervia, toccando la chiesetta dell’Annunziata" - fanno sapere gli organizzatori - "Da lì si prosegue, fra vecchi ovili, roverelle e macchia mediterranea fino alla 'Pila del corvo'. Quindi il rientro. Durante la camminata verranno letti brani tratti dai libri di Francesco Biamonti. Durata prevista circa tre ore e mezza, comprese le letture. Dislivello 250 m circa. Munirsi di scarpe da trekking e borraccia d’acqua. Siete cordialmente invitati".

L'evento avrà luogo nell’ambito dell’edizione 2026 degli Itinerari di Letteratura, organizzati dall’Associazione Amici di Francesco Biamonti in collaborazione con il comune di San Biagio.

 

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