Alla scoperta del territorio: domani la visita guidata di Coldirodi

Nuovo appuntamento domani con le visite guidate, organizzate dall’Assessorato alla Cultura, alla scoperta del territorio sanremese. Nella mattinata di mercoledì 31 dicembre è infatti in calendario la visita a Coldirodi.

L’appuntamento è alle ore 10 in corrispondenza del capolinea dell’autobus (Corso Umberto I). In programma le visite dell’oratorio di Sant’Anna, Chiesa San Sebastiano e centro storico. La giornata proseguirà con il trasferimento a piedi al Santuario della Madonna Pellegrina e alla Casa Famiglia Padre Semeria.

La visita guidata, a cura di Marco Macchi, sarà gratuita fino ad esaurimento posti. Per le prenotazioni è possibile telefonare al numero 0184/580700 (dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18).

Il calendario proseguirà domenica 4 gennaio al cimitero monumentale della Foce e lunedì 5 a Palazzo Bellevue. Il programma si concluderà martedì 6 gennaio con l’incontro “Sanremo rossosangue”.