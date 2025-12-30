 / Eventi

Sanremo, grande successo per il concerto dei The Brilliant Tina Linetti’s in piazza Borea d’Olmo

Numerosa partecipazione di pubblico e turisti per l’esibizione che ha animato il centro cittadino, inserita nel calendario di eventi promosso dall’Assessorato al Turismo.

Si è svolto ieri sera in piazza Borea d’Olmo il concerto dei The Brilliant Tina Linetti’s, registrando una significativa affluenza di pubblico e un riscontro particolarmente positivo da parte dei presenti. 

La serata, caratterizzata dalla partecipazione di cittadini e turisti, ha contribuito ad animare il centro città, offrendo un momento di intrattenimento e aggregazione nel cuore di Sanremo.

L’evento rientra nel ricco calendario di iniziative promosso dall’Assessorato al Turismo del Comune, finalizzato alla valorizzazione degli spazi urbani e al rafforzamento dell’offerta turistica attraverso una programmazione continuativa e di qualità. 

La risposta del pubblico conferma l’efficacia di una pianificazione attenta, capace di coinvolgere sia cittadini sia visitatori.

A margine dell’esibizione, la band ha espresso il proprio apprezzamento:
«Siamo orgogliosi di essere stati inseriti in un calendario di eventi così ricco e qualificato. Ringraziamo l’Assessorato al Turismo per aver creduto nella nostra proposta artistica e il pubblico di Sanremo per la calorosa partecipazione che ha reso questa serata davvero speciale», hanno dichiarato i The Brilliant Tina Linetti’s.

La riuscita dell’iniziativa conferma il ruolo centrale della musica dal vivo nel percorso di promozione culturale e turistica della città, che continua a distinguersi per una proposta dinamica e capace di valorizzare il territorio attraverso eventi di qualità.

