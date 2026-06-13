Dieci anni d’amore per Flavia Pennetta e Fabio Fognini: la sorpresa in spiaggia tra famiglia e amici

Dieci anni di matrimonio meritavano un momento speciale e così Flavia Pennetta ha deciso di regalare a Fabio Fognini una serata indimenticabile sulle spiagge di Riva Ligure. L’ex tennista azzurro è arrivato sulla sabbia senza sapere cosa lo aspettasse: bendato e accompagnato dalla musica di “A mano a mano” nella storica interpretazione di Rino Gaetano, è stato guidato verso la sorpresa pensata dalla moglie.

Quando la benda è stata tolta, davanti ai suoi occhi è apparso un vero e proprio scenario da sogno: una spiaggia trasformata per l’occasione, illuminata dall’affetto dei familiari e degli amici più cari. In questo contesto suggestivo, la coppia ha scelto di rinnovare le promesse scambiate dieci anni prima, celebrando ancora una volta il proprio amore. Ad accompagnare Flavia e Fabio nel loro emozionante ingresso sulla sabbia c’erano anche i loro tre figli, Federico, Farah e Flaminia, protagonisti di uno dei momenti più toccanti della serata.

La festa, raccontata attraverso le immagini condivise sui profili social degli sposi e degli invitati, ha riunito parenti stretti e amici storici conosciuti nel mondo del tennis. Tra gli ospiti, inoltre, non sono mancati alcuni volti celebri dello spettacolo, che hanno contribuito a rendere ancora più esclusivo il decimo anniversario della coppia.