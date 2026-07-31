Visite serali, yoga al tramonto, laboratori creativi… il Castello di Casotto apre tutti i giorni

L'estate al Castello di Casotto entra nella sua fase più intensa: da venerdì 31 luglio il Castello sarà visitabile tutti i giorni, offrendo ancora più occasioni per scoprire l'antica certosa medievale trasformata dai Savoia in residenza reale di caccia.

Ad aprire il weekend sarà, venerdì 31 luglio alle ore 21.00, il debutto delle visite serali con personaggi storici, a cura dell'Associazione Amici del Castello di Casotto. Tra corridoi e sale illuminate dalla sera, i visitatori potranno imbattersi nella Bela Rosin, nella Dama in Nero, nel Marchese Stanislao di Pamparato e in altri personaggi legati alla storia del Castello, protagonisti di un percorso che intreccia storia, memoria e suggestione.

Sabato 1° agosto, alle ore 18.30, spazio al benessere con un appuntamento di yoga a cura di Mauna Studio. Domenica 2 agosto, alle ore 15.00, torna invece "Cartoline: saluti da...", il ciclo di laboratori esperienziali ideato da Serena Fumero. L'attività unisce una visita narrata del Castello a un laboratorio creativo pensato per bambini, famiglie e adulti. L'appuntamento di agosto sarà dedicato a "Decorare il ricordo", un viaggio nell'Ottocento sabaudo durante il quale i partecipanti realizzeranno cartoline ispirate ai motivi decorativi e alle carte da parati delle stanze reali.

Le iniziative fanno parte del progetto "Castello di Casotto: la Meraviglia è aperta", che per tutta l'estate propone concerti, attività outdoor, incontri culturali, esperienze di benessere e visite speciali, con l'obiettivo di valorizzare il complesso monumentale attraverso linguaggi diversi e coinvolgenti.

Il programma completo delle iniziative e degli eventi estivi è disponibile su https://kalata.it/

Le attività di valorizzazione del Castello di Casotto per il 2026 sono realizzate anche grazie al contributo della Fondazione CRC nell'ambito del Bando Patrimonio Culturale.