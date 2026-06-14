Dai miti di Platone a Matteotti: i “Salotti esoterici” del CSI Sanremo chiudono la stagione 2025/26

Si avvia alla conclusione la stagione 2025/26 dei “Salotti esoterici” organizzati dal Centro Sociologico Italiano di Sanremo, ospitati nella suggestiva cornice della “bomboniera” di Palazzo Roverizio. Un ciclo di appuntamenti che, dopo il successo del primo incontro pilota dedicato ai Templari nel maggio 2025, ha saputo consolidarsi come uno spazio di approfondimento culturale capace di coniugare storia, filosofia, simbolismo e riflessione sociale.

L'esordio era stato affidato direttamente al presidente del CSI Sanremo, Paolo Ferrari, con una conferenza sui Templari. A partire dall'ottobre scorso, gli incontri si sono poi susseguiti con una partecipazione costante del pubblico e con relatori di rilievo: Giulio Astuni ha illustrato il percorso dantesco in chiave allegorica; Luca Fucini ha presentato il suo ultimo volume dedicato alla storia locale della Massoneria; Alessio Rossi ha affrontato il tema della Kabbalah; Sergio Castellino ha approfondito la figura dell'esoterista Guénon; mentre Freddy Colt, al secolo Faris La Cola, ha guidato i presenti alla scoperta del simbolismo araldico.

L'ultimo appuntamento prima della chiusura della stagione, tenutosi nel mese di maggio, ha avuto come protagonista il professor Federico Nobile, chiamato a trattare il tema del mito platonico. Il giovane docente ha conquistato il pubblico grazie a competenza, precisione espositiva e capacità di sintesi, riuscendo ad affrontare con chiarezza argomenti complessi come i miti della caverna e della biga alata. Con disinvoltura ed empatia ha mantenuto alta l'attenzione dei presenti, dimostrando come il pensiero di Platone continui ancora oggi a offrire spunti di straordinaria attualità. Nel corso del dibattito, il presidente Paolo Ferrari ha sottolineato come alcuni aspetti della riflessione platonica abbiano anticipato correnti successive, evidenziando «i principi propri della gnosi che, a seguire, sarà parte della filosofia e del cristianesimo gnostico e anche del pensiero massonico».

La stagione si concluderà venerdì 26 giugno alle ore 18, sempre a Palazzo Roverizio, con un incontro dal taglio più storico e sociale rispetto agli ultimi appuntamenti. L'ospite sarà l'avvocato torinese Rodolfo Pampaloni, che illustrerà la figura di Giacomo Matteotti, soffermandosi in particolare sugli aspetti di universalismo e pacifismo che caratterizzavano il pensiero del politico socialista. A introdurre il relatore sarà l'avvocato Luca Fucini, storico, scrittore e collaboratore dei “Salotti”, che metterà in evidenza le affinità ideali esistenti tra quel pensiero e quello massonico, soprattutto sui temi dell'universalità, della fratellanza, dell'emancipazione dell'umanità, della laicità dello Stato e dell'anticlericalismo, pur evidenziando le profonde differenze e le diverse modalità operative che ne hanno contraddistinto i percorsi storici.

Il Centro Sociologico Italiano di Sanremo ha infine rivolto un sentito ringraziamento ai collaboratori, ai soci, ai relatori e ai responsabili di Palazzo Roverizio che hanno contribuito alla riuscita degli incontri, rinnovando l'invito alla cittadinanza per questo ultimo appuntamento e annunciando che è già in fase di elaborazione il programma della prossima stagione 2026/27 dei “Salotti esoterici”.