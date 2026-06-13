Sanremo, il progetto “La Pace negli Occhi dei Bambini” porta al Casinò il Concorso “Voci d’Oro per la Pace”

Da oltre venticinque anni Olha Kartel dedica il proprio lavoro alla crescita dei giovani talenti e alla promozione dell’educazione musicale. Oggi, attraverso l’Associazione Culturale Melody, guida il progetto internazionale “La Pace negli Occhi dei Bambini”, nato per diffondere valori di pace, rispetto e dialogo interculturale attraverso la creatività dei più giovani.

Tra gli appuntamenti centrali dell’iniziativa spicca il Concorso Nazionale di Canto “Voci d’Oro per la Pace”, in programma il 17 giugno al Teatro del Casinò di Sanremo, con il patrocinio del Comune. L’evento riunirà giovani artisti provenienti da tutta Italia, una giuria internazionale, ospiti d’onore e rappresentanti del mondo culturale.

Il concorso rappresenta una tappa fondamentale del progetto internazionale, offrendo ai bambini e ai ragazzi l’opportunità di esprimere attraverso la musica la propria idea di pace, amicizia e speranza. L’iniziativa ha anche una forte dimensione solidale: parte del progetto sostiene i bambini orfani colpiti dalla guerra, in collaborazione con il centro benefico internazionale City of Goodness in Ucraina.

«Credo che i bambini siano capaci di vedere il mondo con una sincerità e una purezza che spesso gli adulti dimenticano – afferma Olha Kartel –. Attraverso la musica e la cultura possiamo aiutarli a condividere questa visione e contribuire alla costruzione di un futuro migliore».