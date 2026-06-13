Tra scavi archeologici, sagre e musica da camera: il weekend del 13 e 14 giugno è un viaggio nel tempo

C'è un filo che lega da anni l'Europa intera attorno a un'idea semplice: l'archeologia non è qualcosa che riguarda solo i libri di scuola o le vetrine dei musei, ma un lavoro che continua ogni giorno, fatto di scavi, scoperte e restauri. Da questa idea, nel 2010, nasce in Francia la prima edizione delle Giornate Europee dell'Archeologia, promosse dall'Inrap — l'Istituto nazionale francese di ricerca archeologica preventiva — sotto l'egida del Ministero della Cultura transalpino. Nel 2019 l'iniziativa si estende a tutti i paesi del Consiglio d'Europa, diventando un appuntamento fisso del calendario culturale del vecchio continente.

L'edizione 2026 si svolge dal 12 al 14 giugno, e anche la provincia di Imperia fa la sua parte, con appuntamenti a Sanremo, Ventimiglia e Diano Marina che permettono al pubblico di entrare letteralmente nei cantieri di scavo e nei depositi dei musei.

GIORNATE EUROPEE DELL'ARCHEOLOGIA

Sabato 13 giugno, alle 16.30, la Sezione Archeologica del Museo Civico di Sanremo, ospitata a Palazzo Nota, apre le porte per una visita guidata pensata appositamente per le GEA. L'iniziativa nasce da un accordo tra la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Liguria e l'Istituto Internazionale di Studi Liguri, sezione di Sanremo: un'occasione per scoprire — o riscoprire — un patrimonio che racconta la storia più antica della città dei fiori, troppo spesso oscurata dalle cronache più recenti.

A Ventimiglia il programma delle Giornate Europee dell'Archeologia è il più ricco della provincia, con due appuntamenti che si completano a vicenda. Sabato 13 giugno, dalle 9 alle 17 (con pausa 12.30-15), il Museo Civico Archeologico "Girolamo Rossi" apre al prezzo simbolico di 1 euro a persona, per scoprire le collezioni archeologiche civiche provenienti dai primi scavi effettuati nella grande necropoli occidentale di Albintimilium, l'antica città romana che ha dato il nome a Ventimiglia.

Nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, ci si sposta sul campo: l'Area Archeologica di Nervia ospita visite guidate al cantiere di scavo dell'ex Piazzale Enel, curate dagli archeologi della DRMN Sara Chierici, Giulio Montinari e Antonella Traverso. I tre esperti accompagneranno il pubblico alla scoperta delle metodologie di scavo e dell'importanza scientifica delle ricerche in corso: un'occasione rara per vedere l'archeologia non come reperto da vetrina, ma come disciplina viva, fatta di terra, pennelli e schede di rilevamento. Partecipazione gratuita, richiesto solo il biglietto d'ingresso al museo o all'area archeologica secondo le tariffe vigenti.

Sabato 13 giugno, dalle 15.30 alle 17.30, il Museo Civico del Lucus Bormani di Diano Marina (Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60) propone "Archaeology in the Making, il cantiere archeologico come luogo di scoperta": un pomeriggio didattico con laboratorio ed esposizione straordinaria di reperti romani che normalmente non sono visibili al pubblico. Costo di partecipazione: 3 euro. Info: 0183 497621. Un'occasione per vedere ciò che di solito resta nei depositi, lontano dagli occhi dei visitatori.

FESTE E SAGRE

A Imperia, Borgo Marina si anima per tre giorni con la tradizionale Festa di Sant'Antonio, che parte venerdì 12 e prosegue fino a domenica 14 giugno. Espositori, prodotti artigianali, oggettistica e creazioni artistiche accompagnano le passeggiate sul lungomare, mentre i più piccoli trovano spazio nei gonfiabili (dalle 17 alle 23) e nelle attività di Truccabimbi e Pompieropoli (dalle 15.30 alle 19). Venerdì e sabato è presente anche il Nucleo Cinofilo dei Vigili del Fuoco, sempre dalle 15.30 alle 19. La domenica, gran finale con l'esibizione degli Sbandieratori del Sestiere Auriveu, dalle 18 alle 20.

A Sanremo, dalle 19 di questa sera, la Chiesa della Mercede, nella zona di San Martino, ospita "Mercede in Festa": due serate all'aperto in pieno stile sagra, con musica, ballo e gastronomia. Oltre 50 volontari accoglieranno i partecipanti e serviranno ai tavoli ravioli, rostelle, salsiccia, patatine fritte, fugassin e dessert. Disponibile anche un servizio gratuito di animazione per bambini. Ingresso libero.

Sempre questa sera, dalle 18 all'una di notte, il Centro Polivalente Giovanni Falcone di Camporosso, in località Bigauda, ospita "Là c'è Birra": un festival dedicato alla scoperta delle eccellenze brassicole artigianali, accompagnato dalla musica live degli Erbagrama. Terrazza e spazio esterno a disposizione per una serata che profuma di luppolo e fisarmoniche.

La frazione di Andagna, nel comune di Molini di Triora, dalle 19.30 di sabato 13 giugno, propone "E Lizzette de San Zane": un percorso gastronomico — con due itinerari, A e B — tra le cantine e le aie del borgo, con specialità come il Rezegnun (la torta verde tipica di Andagna con ripieno di verdure e salsiccia), oltre a ripieni, friscioi, cima, porchetta e gastronomia tipica. Alle 20, esibizione della band "Belin, Che Band!"; alle 22, sul palco i Nos, vincitori dell'edizione 2025; dalle 23.30, premiazione e dj set a cura di Dj Comix. Location: Piazzale Manifestazioni della frazione.

Il Campetto Sportivo di Terzorio dalle 19 di sabato ospita la "Festa di Inizio Estate": una serata di musica, convivialità e sapori della tradizione, con acciughe, rostelle, patatine e cundiün. Sul palco Radio Grock e il dj set di Riccardo Ghigliazza (Gus). Parte dell'incasso sarà devoluto in beneficenza a favore del paese. Info: 333 4314958.

Domenica 14 giugno, dalle 9 alle 22, Piazza Cavour e Piazza Santissima Trinità a Taggia Arma ospitano la 5ª edizione di "Made in Taggia e... Dintorni": i giochi della nostra infanzia, per un divertimento senza tempo adatto a bambini "da 0 a 99 anni". Evento gratuito a cura dell'Associazione La Luna e i suoi Raggi.

MUSICA CLASSICA E DA CAMERA

Il Cervo Chamber Music Festival 2026 propone un doppio appuntamento di altissimo livello nell'Oratorio di Santa Caterina. Sabato 13 giugno alle 21, il quintetto formato da Margot Kolodziej e Emma Roijackers (violini), Minna Svedberg Feldtmann (viola), Karel Bredenhorst (violoncello) e Simon Callaghan (pianoforte) propone un programma dedicato a Dvořák, Schumann e Mendelssohn. Domenica 14 giugno alle 18, lo stesso ensemble torna sul palco con un programma interamente dedicato a Beethoven e Schumann. Due serate che confermano Cervo come uno dei riferimenti più solidi della musica da camera in Liguria.

Sabato 13 giugno, alle 18, la Chiesa Luterana di Corso Garibaldi a Sanremo ospita "In Concerto": un evento musicale che porta insieme due cori — il Coro Nova Tempora, dall'Italia, guidato da Gabriella Costa, e il Klæbu Damekor, guidato da Siv Alice Gunnes-Meadal — accompagnati al pianoforte da Daria Malakhov. Un incontro corale internazionale in una delle chiese più suggestive della città.

Domenica 14 giugno, alle 16, il Santuario di Nostra Signora a Montegrazie (Imperia) ospita la meditazione musicale "Dona Nobis Pacem": un evento di parole e musiche dei più noti autori classici, con i soprani Fiorella Di Luca ed Elena Giribaldi, accompagnate al pianoforte dal M° Luisa Repola. In programma brani di musica sacra di Händel, Bach, Mozart, Vivaldi e Rossini. Ingresso libero e gratuito.

Sempre domenica 14 giugno, alle 18, il Centro Polivalente "G. Falcone" di Camporosso ospita "Armonie per la Solidarietà": un concerto benefico promosso dai Rotary Club Sanremo e Rotary Club Sanremo Hanbury, in collaborazione con l'azienda Fratelli Beccaria. Sul palco la Giovane Orchestra della Riviera, in un viaggio musicale attraverso le opere di Mozart, Haydn e John Williams. Biglietto: 15 euro. Info e prenotazioni: 392 8869993 - 345 8517448.

MUSICA MODERNA, JAZZ E POETRY SLAM

Sabato 13 giugno, alle 21, Piazza Santa Brigida a Sanremo ospita il primo round delle "Finali Regionali LIPS 2026" (Lega Italiana Poetry Slam), evento organizzato dal collettivo culturale Sanremo Slam. Sul palco si sfidano sette poeti e poetesse da diverse città italiane: Ancilla Bianchi, Andrea Bonomi, Domenico Cardinale, Antonio Di Lorenzo, Lorenzo Montanari, Valeria Nucera e Letizia Zito. Ingresso libero e gratuito: una serata che mette la parola, e la sua performance dal vivo, al centro della scena.Domenica 14 giugno, alle 21.30, il Teatro dell'Attrito di Imperia ospita il concerto del Franck Taschini Quartet, composto da Frank Taschini (sax), Pierre Bertrand (chitarra), Alberto Micciché (basso) e Félix Joveniaux (batteria). Il repertorio ruota attorno a composizioni originali nate dalla penna degli stessi musicisti, arricchito da celebri standard e classici del jazz. Prenotazioni: 320 212 7561.

TEATRO E SPETTACOLI

Sabato 13 giugno, alle 21, lo Spazio Vuoto di Imperia (Via Bonfante 37) ospita lo spettacolo di fine corso dei laboratori di teatro condotti da Livia Carli, Gianni Oliveri, Federica Siri e Greta Violetta, dal titolo "Niente da Fare" — un lavoro che intreccia Osborne, Beckett e Pinter — messo in scena dal Gruppo Ragazzi del Giovedì. Info e prenotazioni: 0183-960598, 329 7433720 (Livia).

Domenica 14 giugno, alle 21, l'Anfiteatro del Castello di Taggia ospita il saggio "Mamma Mia!", in un contesto scenografico che da solo vale la serata.

Il Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo ospita domenica dalle 15.30 il saggio di fine anno scolastico degli allievi della Scuola di Musica "O. Respighi": un appuntamento che ogni anno permette alle famiglie di vedere i frutti di un anno di studio.

SPORT

Dal venerdì 12 al 14 giugno, i Bagni Italia - Morgana di Sanremo ospitano la 23ª edizione del Festival Beach Volley "Città di Sanremo": due giorni — sabato e domenica, con inizio alle 10 — di partite sulla sabbia in uno dei tratti di costa più frequentati della città.

Sabato 13 giugno, dalle 17.30 alle 23.30, Piazza Tiziano Chierotti a Taggia Arma ospita l'esibizione sportiva degli atleti del Judo Club Sakura.

Domenica 14 giugno, dalle 10.30 alle 19, il Pump Track di Imperia (Parco di Via Padre Peyrona) si trasforma, per la sua 2ª edizione, in un grande punto d'incontro per chi ama lo sport, la musica e le emozioni dal vivo: skate, spettacoli, ospiti speciali come @agusaquila, buon cibo e tanta energia per una giornata aperta a tutti.

Sempre domenica, alle 9 (partenza alle 9.30), il nuovo Bau Garden di Vallecrosia al Mare ospita "Dog Walk": una mattinata dedicata agli amici a quattro zampe e ai loro proprietari, con la partecipazione della comportamentalista Elisa Ostini.

GIOCHI E ATTIVITÀ PER FAMIGLIE

Sabato 13 giugno, dalle 8.30 alle 18, la Piscina e il campo polivalente di Bordighera ospitano la 2ª edizione di "Bordigiocando... senza Frontiere": giochi di strategia di gruppo, attività all'aperto e al coperto pensate per sviluppare lo spirito di squadra, adatte a tutte le età.

Sia sabato 13 che domenica 14 giugno, dalle 20.45 alle 24, il Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni), sul Lungomare Argentina di Bordighera, ospita "Bordilandia Park": un parco giochi per bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni a pagamento, che resterà attivo fino al 12 settembre.

Sabato 13 giugno, dalle 9 alle 18, il Parcheggio del Forte Centrale di Pornassio ospita "Drive-in Car Market, il mercatino nel bagagliaio": un evento riservato esclusivamente ai privati, dove ogni espositore trasforma la propria auto in un vero e proprio negozio. A cura dell'Accademia Kronos.

TEATRO IMMERSIVO

Sabato 13 giugno, alle 20, Piazza Martiri della Libertà a Isolabona ospita "Il Mistero di Miss Hellen": una cena gotica in cui il confine tra realtà e finzione si fa sottile. Tra una portata e l'altra, i partecipanti saranno testimoni del mistero di Miss Hellen, chiamati a risolvere l'enigma — o a restarne intrappolati. Evento a cura della Pro Loco, in collaborazione con la Compagnia Teatrale "I Cantastorie". Costo: 35 euro, cena inclusa. Info e prenotazioni: 348 0172817.

Un weekend, dunque, che parte dal passato più remoto — le necropoli romane, gli affreschi medievali, le tecniche di scavo — e arriva dritto al presente, tra sagre di paese, poetry slam e parchi giochi. La provincia di Imperia, ancora una volta, dimostra di avere tutto: basta solo scegliere dove andare.