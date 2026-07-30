Bordighera, torna la Podistica in Notturna: il 10 agosto la 35ª edizione della storica marcia tra centro storico e mare

Una tradizione che si rinnova da ben 35 anni e che continua a rappresentare uno degli appuntamenti più attesi dell'estate bordigotta. Lunedì 10 agosto tornerà infatti la 35ª Podistica in Notturna, la storica marcia non competitiva organizzata dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Bordighera, aperta ad adulti e bambini. La manifestazione, pensata e ideata oltre tre decenni fa, accompagnerà i partecipanti lungo un suggestivo itinerario di circa 7 chilometri tra le vie del centro cittadino, il centro storico e il lungomare, offrendo l'occasione di vivere la città sotto una luce diversa, all'insegna dello sport, della socialità e della solidarietà.

Il ritrovo è fissato alla Rotonda di Sant'Ampelio, sul Lungomare Argentina – Belvedere Chiesa di Sant'Ampelio, dove saranno effettuate le iscrizioni e da cui prenderà il via la camminata. Il programma della serata prevede l'accoglienza dei partecipanti dalle 18.30, la chiusura delle iscrizioni alle 20.00, il riscaldamento collettivo alle 20.15 e la partenza alle 20.30. L'arrivo è previsto intorno alle 22.00, sempre sul lungomare, al termine di un percorso cittadino adatto a tutte le età e a ogni livello di preparazione, con assistenza, illuminazione e sicurezza garantite lungo l'intero tracciato.

Come da tradizione, al termine della passeggiata non mancherà il momento conviviale con il ristoro finale, che offrirà a tutti i partecipanti pizza, focaccia e acqua, mentre un punto di ristoro con acqua sarà presente anche a metà percorso. Un'occasione per condividere una serata in compagnia, in un clima di festa che negli anni ha saputo coinvolgere un numero sempre crescente di persone. Le precedenti edizioni hanno infatti registrato oltre 200 partecipanti, confermando il forte legame della manifestazione con il territorio e con la comunità locale.

L'iniziativa mantiene inoltre una forte vocazione benefica. L'intero ricavato della serata sarà destinato al sostegno delle attività della Croce Rossa di Bordighera, con particolare attenzione all'assistenza delle persone più vulnerabili e ai progetti di emergenza e prevenzione sul territorio. La quota di partecipazione è fissata in 10 euro per gli adulti, 5 euro per i bambini fino a 12 anni, mentre sono previste tariffe agevolate per i gruppi. Sarà possibile preiscriversi via e-mail oppure effettuare l'iscrizione direttamente sul posto a partire dalle 18.30, per prendere parte a una serata che unisce movimento, divertimento e solidarietà.