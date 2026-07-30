'I mercoledì d'estate' a Vallecrosia al Mare: sport, musica e mercatini animano il lungomare (Foto e video)

Esibizioni sportive, musica live e mercatini animano il lungomare di Vallecrosia al Mare. In tanti, cittadini e turisti, ieri sera hanno partecipato all'edizione speciale de 'I mercoledì d'estate' dedicata allo sport.

Special guest della serata è stato Diego Rizzi, campione del mondo e d'Europa di petanque, che ha sfidato amministratori e cittadini in spiaggia. I presenti, grandi e piccini, hanno, inoltre, potuto scoprire diverse società sportive cittadine e provare le differenti discipline: GSTT Vallecrosia Tennistavolo, Red Pepper Asd, Dap Ballet SSD, Asd Vittoria, Sunny Gym, White Rabbit Asd, Renki Dojo Aikido, Asd Scuole Basket Riviera dei Fiori e Team Moschitta.

La serata, voluta dall'Amministrazione Perri, è stata ravvivata anche dalla musica live di Primula Nera, Popsters, Bedbugs Ciurry e The Cube, dallo street food e da un mercatino di artigianato, di hobbysti e delle associazioni di categoria CNA e Cia. La manifestazione si è svolta in totale sicurezza grazie alla presenza della polizia locale e della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia al Mare.