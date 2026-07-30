Piazza San Siro per Beppe Convertini: successo ai Martedì Letterari del Casinò con "Il Paese delle tradizioni"

Piazza San Siro si è trasformata ieri sera in un salotto della cultura, accogliendo un folto pubblico per il nuovo appuntamento estivo dei Martedì Letterari del Casinò di Sanremo. Protagonista della serata è stato Beppe Convertini, attore, conduttore e autore televisivo, che ha presentato il suo ultimo libro "Il Paese delle tradizioni", pubblicato da Rai Libri.

L'incontro, curato da Marzia Taruffi, responsabile della storica rassegna letteraria del Casinò, ha registrato una partecipazione significativa, confermando ancora una volta il forte interesse del pubblico per gli appuntamenti culturali promossi dalla casa da gioco.

Nel corso della presentazione Convertini ha accompagnato i presenti in un viaggio attraverso un'Italia meno conosciuta ma profondamente autentica, raccontando borghi, feste popolari, riti secolari, mestieri artigianali e tradizioni che ancora oggi rappresentano l'identità di tante comunità. Un patrimonio che, secondo l'autore, merita di essere custodito e tramandato, soprattutto in un'epoca in cui i cambiamenti sociali e culturali rischiano di mettere in secondo piano la memoria collettiva.

Il volume raccoglie storie e testimonianze provenienti da tutta la penisola: dalle processioni con le grandi macchine a spalla riconosciute dall'Unesco come patrimonio immateriale dell'umanità, alle feste dedicate ai prodotti tipici, passando per antiche celebrazioni come il Carnevale di Romeno in Val di Non e la suggestiva 'ndocciata di Agnone, in Molise. Un racconto arricchito da fotografie originali e dalle voci di chi, ogni giorno, lavora per mantenere vive le tradizioni del territorio.

Reduce da una lunga carriera televisiva che lo ha visto alla conduzione di programmi come Linea Verde, La vita in diretta Estate, Uno Weekend e, attualmente, Uno Mattina in Famiglia su Rai 1, Convertini ha dialogato con il pubblico condividendo riflessioni sul valore culturale delle tradizioni e sul loro ruolo nella costruzione dell'identità italiana.

La rassegna estiva dei Martedì Letterari proseguirà il 20 agosto, quando a Pian di Nave arriverà lo scrittore Andrea Vitali, protagonista di un nuovo incontro dedicato ai suoi più recenti romanzi, confermando il percorso del Casinò di Sanremo nel proporre appuntamenti culturali di qualità aperti alla città e ai suoi ospiti.