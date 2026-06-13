Apricale celebra la Notte Romantica con una serata di poesia nel giardino del Castello

Apricale si prepara a vivere uno dei momenti più suggestivi della Notte Romantica, in programma sabato 20 giugno dalle ore 21, con un appuntamento interamente dedicato alla poesia e al tema universale dell’amore. Nella cornice scenografica del giardino del Castello, Antonio Santoro proporrà una lettura di poesie tratte dalla raccolta “A come Amore”, opera che esplora il sentimento amoroso nelle sue molteplici sfumature e nel profondo impatto che esercita sulla vita dell’uomo.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione con l’Amministrazione comunale di Apricale, guidata dal sindaco Silvano Pisano, che ha scelto di inserire nel programma della manifestazione un momento culturale dedicato alla parola poetica, in perfetta sintonia con l’atmosfera intima e suggestiva del borgo.

Le liriche selezionate attraversano un ampio ventaglio emotivo: la passione, la forza salvifica del sentimento, il ricordo degli amori giovanili, la nostalgia, la sofferenza dell’abbandono e la rinascita dopo il dolore. L’amore viene raccontato senza schemi precostituiti, come esperienza autentica e universale capace di lasciare un segno profondo nell’anima.

La lettura offrirà al pubblico un viaggio tra immagini, ricordi e suggestioni ispirate alla natura, all’arte e alla musica, elementi che hanno contribuito alla nascita di molte delle poesie della raccolta. Un percorso emotivo che si inserisce naturalmente nello spirito della Notte Romantica, celebrando l’amore non solo come sentimento, ma come esperienza complessa fatta di gioia, attesa, fragilità, passione e speranza.



