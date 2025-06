Mercato diviso e lavori infiniti: ambulanti in crisi a Sanremo "Da due anni la situazione non cambia" (Video)

I rallentamenti nei lavori per il parcheggio di Piazza Eroi hanno creato disagio a diversi dei commercianti della zona, dai gestori di bar e ristoranti passando per il Mercato annonario. Insieme a loro però ci sono anche i componenti del mercato ambulante di Sanremo che, ormai da diverso tempo, hanno visto una scissione interna che ha portato parte degli stand verso il mare, nella zona della vecchia stazione.

Una situazione che ovviamente genera disagio per la questione della circolazione, dal momento che si va ad occupare un'area di sosta tra le principali della città per due giorni a settimana (martedì e sabato) aumentando le difficoltà legate alla mobilità. Ma la divisione del mercato in due sezioni distanti centinaia di metri (650 secondo Google Maps) va a creare un danno ai commercianti, che si sentono decisamente indeboliti dalla cosa.

"Il mercato deve essere unito - afferma uno dei commercianti - la divisione non aiuta nessuno. Piuttosto tutti sul mare o tutti qui, ma questa separazione non aiuta. Basta solo guardare com'è qui, le persone che arrivano sono decisamente diminuite e questo è solamente un male, ma come possiamo fare? Speriamo che si smuova più in fretta possibile la questione dei lavori".

Quella del mercato spezzato a età è una problematica che complessivamente tutti gli ambulanti riconoscono, e che da due anni portano avanti una lotta per la sopravvivenza: "Il mercato diviso non va mai bene - commenta un altro commerciante - e non so quanto ancora si protarrà questa questione del mercato tagliato in due. Tra di noi c'è chi sostiene che ci sia un po' di calo del lavoro: diciamo che il sabato per fortuna questa cosa si sente meno, ma il martedì la divisione diventa effettivamente più evidente. Speriamo solo che finiscano i lavori così da accorparci tutti insieme; o qui o al mare, ma almeno di stare in un unico posto, perché è la cosa migliore".

Si tratta di un problema che poi va a far diminuire soprattutto la clientela non locale: se da un lato infatti i sanremese, come racconta qualcuno, sono frequentatori in maniera abbastanza assidua del mercato, la questione cambia quando si tratta di persone che provengono da fuori città, se non da oltre frontiera. "Ormai sono più di due anni che siamo in questa situazione - incalza un'altra ambulante - è una tragedia. Sarebbe stato meglio se ci fossimo spostati tutti verso il mare, almeno saremmo rimasti insieme. Perché poi anche chi viene da fuori mette la macchina dove trova parcheggio, quindi in zona mare, e fa lì gli acquisti, mentre noi che siamo rimasti qua dobbiamo sperare che arrivi qualcuno. Speriamo che trovino una soluzione al più presto".

(Immagini video di Andrea Musacchio)