Il Lions Club Ufficiali d’Italia celebra la terza Charter Night alla SPES: una festa nel segno della solidarietà (Foto)

Un anniversario che diventa un gesto concreto di solidarietà. Il Lions Club Ufficiali d’Italia ha celebrato la sua terza Charter Night trasformando il tradizionale momento conviviale in un’importante occasione di sostegno al territorio. L’evento, presieduto dal presidente Costantino Dinielli, si è svolto oggi presso i locali della SPES di Ventimiglia, storica associazione impegnata nell’assistenza, nella formazione e nell’integrazione delle persone con disabilità.

Una scelta dal forte valore simbolico e sociale: l’intero ricavato del pranzo è stato infatti devoluto a favore delle attività quotidiane della SPES, rendendo la celebrazione un autentico “service nel service”, perfettamente in linea con lo spirito lionistico del We Serve. Numerosa la partecipazione di soci e ospiti, che hanno condiviso un clima di festa unito all’impegno sociale. Durante la giornata è stata inoltre organizzata una pesca benefica, il cui ricavato è stato destinato al progetto “Vento di Ponente”, iniziativa dedicata al sostegno della salute mentale, tema quanto mai attuale e delicato.

«Celebrare la nostra Charter significa rinnovare ogni anno il nostro impegno concreto verso la comunità», è il messaggio che ha accompagnato la giornata, sottolineando il ruolo attivo del Lions Club Ufficiali d’Italia nel supporto alle realtà più fragili del territorio. Un sentito ringraziamento è stato rivolto anche alle attività commerciali che hanno contribuito mettendo a disposizione i premi per la lotteria: Atelier Mac Labarth di Ospedaletti, Autoricambi Dinielli, Azienda agricola Ballestra e Lorenzi, Calzature Farina, Confezioni Marchetti, Massoterapista Enrica Mondino, Parrucchiera Stefania Equipe, Pasticceria Curti, Profumeria Femme, Ristorante Geppy’ Bistrot e Taxi Pozzo Valter, tutte di Ventimiglia, oltre alla Cartolibreria L’Arcobaleno di Ospedaletti. Altri premi sono stati offerti direttamente dai soci del club.

Una Charter Night che, ancora una volta, ha dimostrato come la convivialità possa diventare uno strumento concreto di solidarietà e sostegno alla comunità.