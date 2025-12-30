Sanremo saluta il nuovo anno con Sea of Light: ieri le prove dello show di droni luminosi sopra il porto nella notte di Capodanno

«Se vedete uno stormo di droni nel cielo di Sanremo e soprattutto sul porto non vi preoccupate. Nessun attacco particolare alla nostra città ma solo le prove dello spettacolo di Capodanno». Con queste parole, in tono volutamente goliardico, l’assessore al turismo Alessandro Sindoni aveva annunciato nei giorni scorsi le manifestazioni natalizie, il cui clou è previsto per domani sera, 31 dicembre.

E proprio ieri si sono svolte le prove dello spettacolo “Sea of Light”, l’evento che accoglierà il nuovo anno con una suggestiva coreografia di droni luminosi sopra il porto vecchio. Dalle 23.15 circa e per una ventina di minuti, lo show terrà con il naso all’insù residenti e turisti che attenderanno la mezzanotte nelle strade della città dei fiori o, ancora meglio, nell’area portuale. Le prove, effettuate sia di giorno sia in serata, hanno già regalato un’anteprima dello spettacolo, permettendo a molti sanremesi di ammirare le prime figure luminose nel cielo. Uno spettacolo innovativo, basato su proiezioni luminose tridimensionali personalizzate, pensato per valorizzare i simboli più rappresentativi della città.

Negli ultimi anni, gli show con droni luminosi si sono affermati come una delle forme di intrattenimento più spettacolari e sostenibili, spesso preferite ai tradizionali fuochi d’artificio. Grazie al volo sincronizzato e alla precisione tecnologica, centinaia di droni possono creare animazioni, figure e giochi di luce perfettamente coordinati, trasformando il cielo in un grande palcoscenico digitale. Sanremo, con il suo panorama unico tra mare e cielo, si conferma così la cornice ideale per un evento moderno, ecosostenibile e di grande impatto emotivo, pronto a incantare il pubblico nella notte di San Silvestro.