Sanremo, approvata la rimodulazione del progetto PINQuA: riorganizzati i fondi per esigenze tecniche e tutela arborea

Cambia la distribuzione interna delle risorse, ma non l'importo complessivo dell’intervento: la Giunta Comunale di Sanremo ha approvato una rimodulazione del quadro economico per il progetto di recupero dei Giardini Regina Elena, inserito nel programma “PINQuA Pigna UP” finanziato con fondi del PNRR, grazie a cui è stata definita una somma da destinare alla tutela degli alberi storici, redistribuendo il totale precedentemente stanziato.

La cifra totale dell’investimento rimane 890.966,40 euro, come già previsto nella precedente deliberazione. Tuttavia, la nuova suddivisione interna dei costi consente di far fronte a esigenze tecniche e professionali emerse in corso d’opera, senza richiedere ulteriori finanziamenti.

L’intervento riguarda il recupero e la valorizzazione di uno degli spazi verdi più significativi della città, situato nei pressi del Santuario della Madonna della Costa, oggi in parte utilizzato come parcheggio improprio. Durante la fase di progettazione sono emerse nuove esigenze tecniche (come incarichi agronomici, direzione lavori e coordinamento della sicurezza) che hanno richiesto un aggiornamento del piano economico.

Tra le voci aggiornate sono stati inseriti un accantonamento obbligatorio di circa 13.000 euro, come previsto dal nuovo Codice degli Appalti, da destinare in parte al personale e in parte all’innovazione e nuove consulenze agronomiche per la tutela degli alberi storici. La copertura dell’intervento resta quindi pienamente garantita da fondi del PNRR, da risorse comunali (tra cui avanzo di amministrazione) e da fondi vincolati.