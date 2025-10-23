Sanremo, proseguono i lavori in piazza Eroi: operai al piano -2 del parcheggio interrato da oltre 200 posti auto (Foto e Video)

Prosegue a ritmi sostenuti il lavoro all'interno del cantiere di piazza Eroi a Sanremo, dove è in costruzione il futuro parcheggio da oltre 200 posti auto, a cura della Cooperativa Edile Appennino. Dopo le diverse vicissitudini che hanno portato a mesi di semi stallo dei lavori, ora sembra che gli stessi abbiano preso decisamente vigore.

Sicuramente il ritardo nella consegna dell'intervento, particolarmente atteso nella città dei fiori, rimane elevato ma, sempre in attesa di capire cosa deciderà il tribunale di Trieste in merito alla situazione finanziaria dell'azienda, gli operai stanno continuando nella gettata del piano -2. Piazza Eroi ospita da tempo il cantiere del parcheggio interrato, che prevede 201 posti auto su tre piani.

Il 9 marzo scorso, lo ricordiamo, la Cooperativa Edile Appennino ha chiesto una proroga di sei mesi per completare i lavori, a fronte di ritardi significativi rispetto al cronoprogramma iniziale (che prevedeva la conclusione a giugno).

La città, e in particolare le attività commerciali dell’area e il tessuto urbano attorno a Piazza Eroi, restano in attesa che l’opera entri davvero nella fase più stabile di costruzione e che finalmente si possa tornare a parlare di restituzione della piazza e del parcheggio come nuovo punto di riferimento per il centro storico.