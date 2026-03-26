"Sanremoinfiore 2026", Bordighera partecipa con un carro su 'Linea verde' (Foto e video)

Bordighera parteciperà a "Sanremoinfiore 2026" con un carro su 'Linea verde'. Il gruppo “I Girasui”, compagnia di carristi di Ventimiglia, sotto la direzione artistica del maestro Massimo Gilardi, si sta occupando, da due mesi, del suo allestimento in vista del Corso Fiorito di Sanremo in programma domenica 29 marzo.

La città delle palme prenderà, perciò, parte alla tradizionale sfilata dei carri che nell'edizione 2026 avrà come tema “Che allegria! …tra emozioni, colori e trasmissioni”, un viaggio attraverso le trasmissioni televisive che hanno fatto la storia dei palinsesti italiani. "Abbiamo avuto l'incarico di rappresentare Bordighera con un carro su 'Linea Verde'" - fa sapere Luciano Mottola, responsabile del gruppo carristi “I Girasui” di Ventimiglia - "Per progettare e realizzare il tutto ci abbiamo impiegato due mesi lavorando dalle 9 alle 17 tutti i giorni. Siamo, per la maggior parte, pensionati e così il tempo libero lo dedichiamo a fare carri".

Il carro, che oggi verrà portato a Sanremo, rappresenterà il programma che da oltre quarant'anni racconta l'agricoltura italiana e le sue eccellenze, il contesto ambientale e il settore enogastronomico e agroalimentare, guardando alle nuove frontiere legate alle politiche culturali, energetiche ed ecologiche per la salvaguardia e lo sviluppo del territorio. "Abbiamo interpretato il tema rappresentando un grosso volto, che raffigura Madre Natura, circondata da frutta, prodotti della terra e fiori sullo sfondo del carro. Sul davanti, invece, vi sarà un logo, diviso in tre parti in modo che possa essere infiorato con foglie di formium intrecciate. Il carro avrà fiori di produzione locale. Inoltre, in occasione della Domenica delle Palme abbiamo voluto anche ricordare i famosi palmureli di Bordighera" - svela Mottola - "Hanno collaborato e contribuito alla realizzazione del carro Massimo Gilardi, Franco Rugolo, Pasquale Crisafulli, Valter Panigo, Francesco Bergamo, Pino Maiolino e Golia Perri. Per l’infioritura, curata sotto la direzione di Dina Lorenzi, collaborano Livia Rosso, Carla Andreetto, Luisa Resconi, Maria Giauna, Elena Carminati e Lucia Bolettieri".