Bordighera, la programmazione del cinema dal 15 al 22 ottobre

È stato reso noto il calendario della programmazione cinematografica a Bordighera per il periodo compreso tra giovedì 15 e giovedì 22 ottobre. Le proiezioni interesseranno la Sala Olimpia Liberty e la Multisala Zeni.

Presso la Sala Olimpia Liberty (Tel. 0184 261955) sarà in visione il film Zustissia. La pellicola verrà proiettata da venerdì 16 a domenica 18 ottobre nei tre orari previsti delle 16.30, 18.45 e 21.00.

Dopo la giornata di chiusura fissata per lunedì 19 ottobre, le proiezioni di Zustissia riprenderanno nelle giornate di martedì 20 e mercoledì 21 ottobre con spettacoli alle ore 16.30 e 18.45. La sala resterà chiusa giovedì 22 ottobre.

In Sala 1 (Tel. 0184 633601) la programmazione propone il titolo Je so’ pazzo. Le proiezioni prenderanno il via giovedì 15 e venerdì 16 ottobre con uno spettacolo unico serale alle ore 21.00.

Nel fine settimana di sabato 17 e domenica 18 ottobre il film sarà programmato su tre fasce orarie: 16.00, 18.30 e 21.00. La Sala 1 rimarrà chiusa da lunedì 19 a mercoledì 21 ottobre.

In Sala 2 (Tel. 0184 633601) l'offerta cinematografica si articola su due differenti proposte per il fine settimana da venerdì 16 a domenica 18 ottobre.

Il film L’Estranea andrà in scena venerdì 16 ottobre alle ore 21.00, mentre sabato 17 e domenica 18 ottobre le proiezioni si terranno alle ore 18.30 e 21.00. Sempre nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 ottobre sarà proiettato il film Santiago, un cammino per ricominciare, in programmazione come unico spettacolo pomeridiano alle ore 16.00. La Sala 2 osserverà un turno di chiusura da lunedì 19 a mercoledì 21 ottobre.