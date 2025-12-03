Inclusione a Casa Serena: il bar riparte con un progetto dedicato alla disabilità, l'annuncio di Fellegara

Sciolte le riserve sul bar di Casa Serena: ad occuparsi della gestione dello stesso saranno associazioni e persone con disabilità. A darne l'annuncio il vicesindaco di Sanremo Fulvio Fellegara che, durante la presentazione delle iniziative per la giornata della disabilità (mercoledì 3 dicembre) ha svelato questo progetto avviato con il tavolo permanente delle disabilità, che permetterà di riaprire dopo diverso tempo il bar della struttura.

Nelle scorse settimane era già trapelata la notizia secondo cui tra le iniziative in esame dal Tavolo ci fosse proprio questa proposta, ma che il locale designato fosse proprio quello di Casa Serena è notizia fresca appena confermata. Un'idea che permetterebbe di prendere i cosiddetti due piccioni con una fava: ad aprile infatti era stata avviata la procedura di affidamento per la concessione dei locali destinati al servizio di somministrazione alimenti e bevande. La riattivazione del bar era stata motivata dall’aumento del numero degli ospiti della struttura – saliti oltre quota 100 – e dalla richiesta esplicita emersa nel corso del comitato ospiti e familiari del 18 settembre 2024.

Dopo varie operazioni per verificare la fattibilità del progetto, è finalmente arrivato il nulla osta per la struttura che, fin da subito, il vicesindaco aveva individuato come la candidata ideale per questo progetto. Il 9 dicembre è in programma la riunione per il Tavolo delle disabilità, in cui prenderà il via la fase burocratica, che dovrebbe portare a inizio 2026 a entrare veramente nel vivo di questo progetto.