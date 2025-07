Sanremo tappezzata di volantini "compro auto usate": segnalazioni e sanzioni, ma il fenomeno non si ferma

Sanremo torna a fare i conti con un fenomeno tanto diffuso quanto sgradito: la proliferazione dei volantini colorati “compro auto usate”, che da giorni stanno ricomparendo in maniera capillare su muri, pali della luce, cassette della posta e cabine elettriche. Un ritorno che ha scatenato le segnalazioni dei cittadini, preoccupati non solo per l’effetto di degrado urbano ma anche per i possibili rischi legati a truffe.

“Deturpano la città, danno un senso di trascuratezza e credo possano anche nascondere raggiri”, denuncia un residente. “Possibile che nessuno riesca a fermare tutto questo?”

Il comandante della Polizia Locale, Fulvio Asconio, conferma l’esistenza del problema, affrontato già qualche mese fa e ritornato con forza in questi giorni: “Stiamo proseguendo, a parte sanzionarli nuovamente, stiamo provvedendo a toglierli. Dietro c’è una vera organizzazione, che opera non solo a Sanremo ma in molte altre città italiane. Utilizzano nomi di fantasia, italiani, per rendersi più credibili e attrarre i più persone”.

La polizia locale ha già rimosso numerosi volantini in diversi punti del territorio, ma, come spiega Asconio, “la situazione è indecorosa e non è facile da gestire: in modo coordinato li attaccano ovunque. Non appena li togliamo, ne compaiono di nuovi. È una battaglia continua”.

Il comandante sottolinea infine un problema normativo: “Mancano strumenti che diano forza per agire in maniera davvero coercitiva. In assenza di leggi più incisive, ci troviamo spesso in una condizione di impotenza”.

Un problema non solo estetico, quindi, ma anche giuridico: in assenza di leggi più severe che puniscano con forza l’affissione abusiva organizzata, l’intervento delle forze dell’ordine si riduce spesso a un’azione tampone.