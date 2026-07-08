Sicurezza e cittadinanza, Biasi: "Stop all'impunità per chi delinque". Via libera all'urgenza della proposta di legge della Lega

La Camera dei Deputati ha approvato a larga maggioranza la dichiarazione d'urgenza per la proposta di legge promossa dalla Lega che introduce nuove cause ostative all'acquisizione della cittadinanza italiana e ulteriori motivi di revoca. A commentare il via libera è il consigliere regionale della Lega e presidente della III Commissione Attività produttive, Armando Biasi, che sottolinea come il provvedimento rappresenti una risposta alle richieste di maggiore sicurezza provenienti dai territori, compresa la Liguria. Il parlamentino di Montecitorio ha così autorizzato un iter accelerato per l'esame della proposta, che punta a intervenire sui casi di particolare gravità legati alla criminalità.

Secondo Biasi, il tema riguarda fenomeni di insicurezza legati a migranti irregolari, 'maranza' e minori stranieri responsabili di reati. "Insicurezza, migranti irregolari, 'maranza' e minori stranieri che non rispettano le norme e delinquono. Basta impunità. Un problema reale anche in Liguria. Grazie alla Lega e alla spinta dei territori, la Camera dei Deputati ha approvato a larga maggioranza la dichiarazione d'urgenza, quindi di un iter più veloce, per la proposta di legge che introduce specifiche cause ostative all'acquisizione della cittadinanza italiana e nuovi motivi di revoca", ha dichiarato il consigliere regionale, evidenziando la necessità di accelerare il percorso legislativo.

Nel dettaglio, il testo non introduce cause ostative per i minori stranieri, ma stabilisce che, in presenza di reati gravi contro la persona o il patrimonio oppure di episodi di spaccio di sostanze stupefacenti, il procedimento per l'ottenimento della cittadinanza venga sospeso fino alla piena riabilitazione dell'interessato. "Auspico che si intervenga per evitare ulteriori impunità e per rispondere concretamente alle esigenze di sicurezza, giustamente chieste a gran voce dai cittadini. Sono soddisfatto per l'approvazione della stretta sulla sicurezza richiesta dalla Lega", ha aggiunto Biasi.

Nel suo intervento il consigliere regionale ha inoltre ringraziato il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni per il rafforzamento degli organici delle Forze dell'ordine destinati alla Liguria. Secondo quanto riferito, sono stati assegnati 70 nuovi poliziotti alla regione, di cui 7 in provincia di Imperia. Biasi ha infine richiamato l'attività della Task force Immigrazione operativa al confine di Ventimiglia, spiegando che "i nuovi agenti di Polizia che opereranno sul nostro territorio si aggiungono ai colleghi della nuova 'Task force Immigrazione' in forza al confine di Ventimiglia, dove in pochi giorni hanno già rimpatriato o inviato ai Cpr oltre 40 migranti irregolari. L'investimento e l'impegno della Lega sulla sicurezza continua senza sosta".