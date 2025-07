Sanremo: giovedì 17 luglio consiglio comunale straordinario sui lavori pubblici

E' il 17 luglio la data scelta dai capigruppo per la convocazione del consiglio comunale monotematico che l'opposizione cittadina aveva richiesto nei giorni scorsi a Palazzo Bellevue.

L'inizio è previsto per le ore 17, con un question time ad anticipare la riunione per iniziare a battere sui temi principali legati ai lavori pubblici, per poi procedere appunto con l'assise monotematica legata sempre allo stesso tema: saranno quindi molto probabilmente (il condizionale è d'obbligo non essendo ancora stata diramata ufficialmente la convocazione) due le riunioni che l'amministrazione terrà nel corso di questo mese che anticipa la pausa estiva, dato che l'altro grande argomento che dovrà essere affrontato entro il 31 luglio, ovvero quello dei riequilibri di bilancio, è stato deciso che sarà trattato all'interno di un'altra riunione. Questa decisione deriva principalmente dalla volontà dell'opposizione, che ha ritenuto e ribadito nel corso della riunione dei capigruppo la necessità di "spendere" un'intera seduta per trattare un tema che tanto fa discutere tutta la cittadinanza.

Confermato quindi quanto accennato dal consigliere della Lega Daniele Ventimiglia alla stampa locale, che garantisce "non sarà lasciato indietro alcun intervento che concerne la città".

"Le priorità di Sanremo sono strade, marciapiedi, grandi opere, infrastrutture e lavaggi - incalza Antonino Consiglio di Fratelli d'Italia - e noi come opposizione vigiliamo e vigileremo su questo".

Palazzetto di Pian di Poma, Piazza Eroi, situazione asfalti: sono solo alcuni dei macro argomenti che saranno discussi, senza dimenticare Aurelia Bis e Porto Vecchio (sul quale si è recentemente tenuta una riunione che ha coinvolto la maggioranza) e molto altro ancora, per un consiglio comunale che si prospetta uno dei più accesi che l'amministrazione attuale si troverà ad affrontare, con uno sguardo rivolto anche alla fine del mese e alla deadline di luglio per l'approvazione dei riequilibri di bilancio: sarà l'occasione per discutere del famoso avanzo di quasi 12 milioni che le casse del Comune portano in dote e che, in maniera collaterale, potrebbe già essere trattato durante l'assise della prossima settimana, per poi essere sviscerato durante il consiglio successivo, secondo anche quanto emerso durante l'assise del 29 aprile.