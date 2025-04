Sanremo chiude il 2024 con l'avanzo record di 12 milioni: si apre il dibattito sugli investimenti

Un avanzo libero di quasi 12 milioni di euro. È questo il dato che balza agli occhi nel Rendiconto di gestione 2024 del Comune di Sanremo, approvato nei giorni scorsi con il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti e presentato durante la riunione della commissione finanze.

L’avanzo, considerato “corposo” dallo stesso Consiglio comunale, deriva in larga parte dallo svincolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), una manovra contabile che ha avuto un impatto determinante sul risultato finale. Si tratta, in sostanza, di fondi che erano stati precedentemente accantonati a tutela del bilancio nel caso in cui alcune entrate – ad esempio tributi non riscossi – non si fossero concretizzate.

Nel 2024, invece, si è verificato un recupero significativo delle entrate, in particolare sul fronte della TARI e dell’IMU. Circa i due terzi dell'incasso previsto per la tassa sui rifiuti (TARI) sono entrati nelle casse comunali entro la fine dell’anno, con una tendenza simile anche per l’imposta municipale. Questo ha permesso di rafforzare il risultato di amministrazione.

Va però sottolineato che la situazione favorevole del 2024 non è destinata a ripetersi nel breve periodo. Come spiegato dagli uffici comunali, il recupero delle imposte e lo svincolo del fondo crediti hanno generato un effetto una tantum, che nel 2025 non è detto si ripresenterà con la stessa intensità. Il prossimo anno, quindi, potrebbe vedere un bilancio più contenuto.

In sintesi, Sanremo chiude il 2024 con un bilancio solido, un avanzo significativo e un orizzonte aperto su nuove opportunità di investimento. Resta ora la sfida politica e amministrativa di trasformare questi numeri in benefici tangibili per la città. Questo tesoretto potrà essere a disposizione per la variazione di bilancio prevista in estate e dovrebbe essere affiancato da un altra cifra considerevole proveniente dal Casinò che, in attesa di conferme ufficiali, dovrebbe aggirarsi sui cinque milioni. L'interrogativo, da risolvere già a partire dai prossimi giorni, sarà su come investirli: tra i consiglieri presenti si è parlato della possibilità di investire questo tesoretto nella manutenzione del manto stradale e delle buche (idea avanzata dalla consigliera Patrizia Badino), e ora l'amministrazione comunale dovrà valutare come tradurre l’avanzo in interventi concreti, tenendo conto dei vincoli tecnici e normativi.