Sanremo, area più pulita e ordinata fuori dal Carrefour: la svolta dopo il tavolo tecnico (Foto)

A distanza di poco più di un mese dalla riunione operativa tra Comune, Polizia Locale e direzione Carrefour, l’area esterna al punto vendita di via Garibaldi si presenta completamente trasformata. Dove fino a poche settimane fa si registravano criticità legate al decoro urbano, oggi spiccano maggiore ordine, pulizia e un’organizzazione più efficiente degli spazi.

A fine maggio, l’amministrazione comunale – con in testa il sindaco Alessandro Mager e il comandante della Polizia Locale Fulvio Asconio – aveva convocato un tavolo tecnico con la vicecomandante Erica Zoccai e i dirigenti del supermercato per affrontare una serie di problemi segnalati da cittadini e commercianti: accumuli di materiali all’esterno, carenze nella pulizia, presenza di clochard e disagi nella logistica di carico e scarico merci.

La risposta, a quanto pare, non si è fatta attendere. La direzione Carrefour ha accolto l’invito alla collaborazione, mettendo in campo una serie di azioni mirate. Tra queste, una razionalizzazione delle operazioni di scarico lungo via Garibaldi, una più attenta gestione degli imballaggi e una pulizia quotidiana dell’area antistante l’ingresso, oggi visibilmente più curata.

Anche le situazioni di marginalità sociale che erano state oggetto di segnalazioni sono state gestite con maggiore attenzione, attraverso un confronto tra forze dell’ordine e servizi sociali. Nonostante il miglioramento evidente, la presenza degli agenti su via Garibaldi continuerà in modo costante. L’ordinanza che vieta la vendita di alcolici dopo le 20 ha già dato risultati concreti, contribuendo a un maggiore controllo dell’area, e l’amministrazione comunale intende proseguire su questa linea. A fare la differenza è anche l’efficace sinergia tra le diverse forze dell’ordine, impegnate nel presidiare con attenzione i punti più critici della città.

L’intervento congiunto tra pubblico e privato sembra dunque aver prodotto i primi risultati concreti. Un segnale positivo per il quartiere e per l’intera città, che testimonia come – in presenza di ascolto e coordinamento – anche problemi annosi possano trovare soluzioni efficaci.