Attualità | 06 gennaio 2026, 12:11

"Pellegrini di speranza": cori, poesie, cammino pastorale e santa messa a Vallebona (Foto e video)

Comunità di Borghetto San Nicolò e Vallebona unite per la serata solidale organizzata dal parroco don Salvatore Crisopulli

Momento di gioia, musica, poesia, preghiera e convivialità a Vallebona. Le comunità di Borghetto San Nicolò e di Vallebona ieri sera si sono riunite per partecipare a "Pellegrini di Speranza".

Una serata solidale, organizzata dal parroco don Salvatore Crisopulli, che ha previsto una rassegna di cori parrocchiali e poesie di Natale nella parrocchia di San Lorenzo Martire. Si è tenuto, poi, un cammino pastorale verso il fuoco con grandi e piccini che tenevano in mano bandiere di tutti i paesi per ricordare tutti i popoli che soffrono e che hanno bisogno di pace.

Si è svolta, in seguito, l'accensione delle fiaccole, segno di luce, prima della celebrazione della santa messa al fuoco presieduta dal vescovo della diocesi Ventimiglia-Sanremo, Monsignor Antonio Suetta. Infine, si è tenuto un apericena condiviso, un momento conviviale per scambiarsi gli auguri. Le offerte raccolte verranno usate per aiutare i più bisognosi.

Elisa Colli

