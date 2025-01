Super bollette Rivieracqua ad Ospedaletti, Cimiotti: "Consiglio monotematico? Il problema si risolve solo all'assemblea dei soci"

Appuntamento al prossimo 13 gennaio. La polemica sulle "super bollette" emesse da Rivieracqua ha acceso il dibattito pubblico a Ospedaletti, spingendo il gruppo consiliare di minoranza "Ospedaletti Insieme" a richiedere chiarimenti urgenti sull’aumento delle tariffe applicate dall’azienda. Le preoccupazioni dei cittadini, sia residenti che proprietari di seconde case, hanno trovato eco nelle richieste dei consiglieri di opposizione, che hanno invocato un Consiglio comunale monotematico per affrontare la questione. Una problematica di cui il Comune, però, è ben consapevole e che già da settimane sta monitorando, con la speranza di trovare una soluzione alla prossima assemblea dei soci, in programma, per l'appunto, lunedì 13.

"Per quanto riguarda le 'super bollette di Rivieracqua', siamo ben consapevoli della questione e ci siamo già mossi dove è possibile farlo", ha dichiarato il primo cittadino Daniele Cimiotti, confermando che il Comune non è rimasto inerte di fronte alle proteste dei cittadini. "Il 13 gennaio alle 18 si terrà l'assemblea dei soci di Rivieracqua a Imperia, e sarà questa l’occasione per affrontare la questione in maniera concreta e sistematica. Noi abbiamo già avviato un confronto con i membri del comitato tecnico e intendiamo portare le nostre rimostranze in quello che per noi rimane il luogo più appropriato".

Cimiotti ha sottolineato che, sebbene il Consiglio comunale sia uno spazio di confronto e dibattito, l’azione cruciale deve essere intrapresa a livello dell’assemblea dei soci, dove si prendono le decisioni operative: "Il Consiglio comunale ha una funzione limitata su questo ambito. Le vere decisioni devono essere prese in assemblea. Il Comune può presentare rimostranze e, se necessario, intraprendere azioni legali, ma è nell’assemblea dei soci di Rivieracqua che si può realmente intervenire".

Il sindaco ha poi espresso fiducia nella possibilità di arrivare a una soluzione condivisa al termine dell’assemblea: "Io credo che lunedì si possa giungere a una decisione che tenga conto delle esigenze degli utenti. Tutti i soci di Rivieracqua hanno interesse a risolvere questa problematica, perché le bollette stanno colpendo tutti, nessuno escluso". Cimiotti ha ribadito che il Comune di Ospedaletti si è mosso tempestivamente per tutelare i propri cittadini e che continuerà a fare la propria parte: "Porteremo le nostre rimostranze e i nostri suggerimenti, come abbiamo sempre fatto. Siamo consapevoli dell’importanza di affrontare questa problematica con urgenza e determinazione. Non esiste luogo più appropriato dell’assemblea per risolvere questa situazione".